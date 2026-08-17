FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hazine bugün düzenlediği iki ihaleyle 101,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki ihaleyle 101 milyar 671,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine bugün düzenlediği iki ihaleyle 101,7 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 3 yıl (1232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, dönemsel faiz yüzde 20,87 oldu.

Nominal teklifin 17 milyar 253 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 3 milyon lira, net satış 4 milyar 911,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 914 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, dönemsel faiz yüzde 20,46 oldu.

Nominal teklifin 128 milyar 932,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 32 milyar 323,1 milyon lira, net satış 33 milyar 160 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 109 milyar 523,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 55 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihaleyle toplamda 101 milyar 671,4 milyon lira borçlandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York borsası karışık seyirle açıldı (17 Ağustos 2026)New York borsası karışık seyirle açıldı (17 Ağustos 2026)
Çin ekonomisi temmuzda yavaşlama işareti verdiÇin ekonomisi temmuzda yavaşlama işareti verdi

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Rekabet kızıştı! Operatörler yarışta: Numarasını taşıyan taşıyana

Rekabet kızıştı! Operatörler yarışta: Numarasını taşıyan taşıyana

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.