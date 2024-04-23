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Özgür Özel'den başkanlık koltuğunu devrettiği Dora'ya dikkat çeken tavsiye! "İyice yerleşmezsen kaldırabilirler"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.04.2024 14:08
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin 81 ilinde kutlanırken siyasilerden koltuklarını çocuklara devretti. Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığı koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti.

Özgür Özel'den başkanlık koltuğunu devrettiği Dora'ya dikkat çeken tavsiye! "İyice yerleşmezsen kaldırabilirler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti. Minik keman sanatçısı Dora, her çocuğun içindeki cevherin keşfedilmesi için eğitim seferberliği başlatılmasını istedi. Özel, koltuğunu devrettiği Mimaroğlu'na, "Bu koltuktan iyice yerleşmezsen kaldırabilirler." tavsiyesini verdi.

ÖZEL SÖZÜNÜ TUTTU

Özel, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide tanıştığı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu kendisine devretmesini isteyen Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na verdiği sözü tuttu.

"BENİM ADIMI UNUTMAYIN, İLERİDE ÇOK DUYACAKSINIZ"

Meclis'teki makamında çocuklarla bir araya gelen Özel, Mimaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Özel, "Salonun en genci Dora'ydı, ısrarla el kaldırıyordu. Dora bir konuşma yaptı. 'Benim adımı unutmayın. İleride çok duyacaksınız çünkü çalışıyorum' dedi. 6 yıldır keman çalıyor. Beni 23 Nisan konserlerine davet etti. Türkiye'deki bütün belediye başkanları vardı, onların yanında akşam yemeğinde birazcık kaldım sonra Dora'nın konserine geldim. Çok güzel bir konser izlerken Dora bu sefer de '23 Nisan'da koltuğu istiyorum' dedi. Ben de 'olur tabii' dedim." diye konuştu.

Özgür Özel, koltuğunu Mimaroğlu'na devrederken, "Ben de çok dolaştığım için bu koltukta çok oturmuyorum ama sen geleceksin diye alışayım dedim. Koltuğa oturdum. Koltuğu devredeceksek önce oturmak lazım." ifadesini kullandı.

"BU KOLTUK, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KOLTUĞU"

Koltuğun önemli bir özelliğinin olduğunu dile getiren Özel, "Bu koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O 'iki büyük eserim var' diyor. Biri Cumhuriyet biri Cumhuriyet Halk Partisi." dedi.

CHP Genel Başkanlarının 83 koltuğu olduğunu kaydeden Özel, "Tam 83 tane. Birisi bu. Birisi Genel Merkez'deki koltuk. 81 ilde de il başkanlarımızın oturduğu koltuklar var. O koltuklar da genel başkanın. İl başkanlarımız orada genel başkan adına o görevi yapıyorlar. Tabii en kritik ve en önemli koltuk bu. Çünkü Meclis'teki koltuğu. Ben şimdi büyük bir mutlulukla koltuğu sana teslim ediyorum." sözlerini sarf etti.

ÖZEL'DEN DORA'YA KOLTUK TAVSİYESİ

Dora Mimaroğlu'nun elini öptükten sonra koltuğunu devren Özel, "İsterseniz sırtınızı dayayın. Bu koltuktan iyice yerleşmezsen kaldırabilirler." diye konuştu.

Özel, masasının üzerindekileri ve odasını tanıtarak, "Burası sizin odanız. Bu koltuğunuz. Bu, hepimizin uyması gereken Anayasamız. Arka tarafta Meclis'in nasıl çalışması gerektiğini söyleyen iç tüzüğümüz. Takılınca buna bakıyoruz. Grubumuzda 125 milletvekili arkadaşımız var. Resimleri, isimleri, telefon numaraları. Meclis grubumuzun kendi yönetmeliği. Milletvekillerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi isterseniz resimleri, özgeçmişleri, mail adresleri, sosyal medya hesapları bunu giderken de alabilirsiniz. Bir emriniz olursa siz Genel Başkan oldunuz artık." ifadesini kullandı.

"EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATALIM"

CHP Genel Başkanı Özel'den koltuğu devralan Dora Mimaroğlu, "Benim minik kalbimde hayatım boyunca unutamayacağım bir iz bıraktığı için Özgür Bey'e çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en değerli sözü bir çocuğa verilen sözdür. Ömür boyu etkileri hiç akıldan çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mimaroğlu, 6 yıldır keman eğitimi aldığını söyledi. Yeteneği keşfedilmiş şanslı çocuklardan biri olduğunu belirten Mimaroğlu, "Ülkemizde bu şansı bulamamış ve keşfedilmemiş nice yetenekler olduğunu tahmin ediyorum. Eğitim hakkına kavuşması ve her çocuğun içindeki cevherin keşfedilmesi için eğitim seferberliği başlatılmasına inancım sonsuz. Hemen bu seferberliği başlatalım." dedi.

Dora Mimaroğlu, çevre ve sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar yapılmasına yönelik mesajlar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra Mimaroğlu'na Anadolu Ajansı ve diğer basın kuruluşlarının mikrofonlarını göstererek, "Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Bir de Cumhuriyet Halk Partisini kurdu. Meclis'i kurdu. Bir kurduğu da Anadolu Ajansı. Atatürk, Anadolu Ajansı'nı, Milli Mücadele'de savaş sırasında cepheden en doğru haberleri getirsin diye kurmuştu. Halen daha devam ediyor. Devletimizin ajansı inşallah bundan sonra da hep haberleri en hızlı, en doğru şekilde, en tarafsız şekilde hiçbirimizi ayırmadan verecekler. Atatürk'ün vasiyet ettiği gibi. Bir diğeri de önceki genel başkanlarımızdan Altan Öymen'in kurduğu Anka Haber Ajansı. Diğerleri de bizi takip eden basın kuruluşları, bizim sesimizi duyuruyorlar. Gazeteci arkadaşlar çalışıyor." ifadesini kullandı.

Özel, daha sonra kabule katılan diğer çocukları da makama davet ederek fotoğraf çektirdi ve çocukların taleplerini dinledi.

(AA)

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Özgür Özel 23 nisan tavsiye
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