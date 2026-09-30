Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Yeni Parti lideri Özgür Özel, fon krizine ilişkin açıklamalarına devam etti. Krizin yüz binlerce yatırımcıyı mağdur ettiğini savunan Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda 455 bin tekil yatırımcının mağdur olduğunu ve yaklaşık 2 milyon kişinin yaşananlardan etkilendiğini öne sürmüştü.

ÖZEL: "367 DAİRE ALINABİLİYOR"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fon işlemlerini gündeme getiren Özel, 163 milyon liralık yatırım yapıldığını ve fonlar batmadan önce 2 milyar 200 milyon lira çekildiğini iddia etti.

Söz konusu rakamları konut fiyatları üzerinden anlatan Özel, yatırılan parayla 27, çekilen parayla ise 367 daire alınabileceğini söyledi.

"2 MİLYAR 200 MİLYONU GÖTÜREN 'NEFSİNE UYMUŞ' OLACAK"

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Fırından bir ekmek çalan hapse girecek, bir tepsi baklavaya nefsine uyan hapse girecek, 2 milyar 200 milyonu götüren 'nefsine uymuş' olacak."

Özel, yaşananların yalnızca bireysel işlemler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak fonların yönetiminde görev alan kişilerin geçmişte üstlendikleri kamu görevlerinin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

TERA VE PUSULA'DAKİ İSİMLERİ TEK TEK SAYDI

Özel, açıklamasında TERA ve Pusula ile bağlantılı olduğunu belirttiği bazı isimleri ve bu kişilerin geçmiş veya mevcut görevlerini de sıraladı.

Emre Alkin'in TERA'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten Özel, Alkin'in Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu'nda görev yaptığını söyledi.

Kerem Alkin'in TERA'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu ifade eden Özel, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilciliği görevine dikkat çekti.

Özel ayrıca TERA Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Fatma Betül Sayan Kaya ve ailesinin yakın arkadaşı olduğunu öne sürdü.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISINI DA GÜNDEME GETİRDİ

TERA Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci'yi de gündeme getiren Özel, Kilimci'nin geçmişte Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptığını hatırlattı.

Özel'in sözünü ettiği isimler arasında Fecir Alptekin, Abdülkadir Özkan ve Erdin Özel de yer aldı.

Özel, bu kişilerin geçmişte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve AK Parti bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduklarını belirterek söz konusu bağlantıların araştırılması gerektiğini savundu.

PUSULA'DAKİ TUTUKLAMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Özel, Pusula tarafında ise Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile yönetici Muhammed Yarız'ın tutuklu olduğunu belirtti.

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven'in de AK Parti Tuzla teşkilatındaki geçmiş görevine dikkat çeken Özel, fon krizindeki para hareketlerinin ve bağlantıların kapsamlı biçimde incelenmesi çağrısında bulundu.

"FONDA HESAPLARI DA VAR"

Fon krizinin arkasındaki ilişkilerin araştırılması gerektiğini savunan Özel, "Paranızı çoğaltıp da çalanlar değil de ona zemin hazırlayanlara bir bakın ki her birinin orada, fonda hesapları da var" ifadelerini kullandı.

Özel daha önce de Meclis'in açılmasıyla birlikte partisinin hazırladığı 15 maddelik kanun teklifini gündeme getireceklerini açıklamış; mal varlıklarının incelenmesi, yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen paraların takip edilmesi ve mağdur yatırımcıların zararlarının karşılanması gerektiğini söylemişti.