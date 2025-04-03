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Özgür Özel'in Bakan Şimşek iddiası gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.04.2025 22:03
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporları, bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve sürece herhangi bir şekilde müdahil olmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Özgür Özel'in Bakan Şimşek iddiası gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Özel'in, bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğünün görüldüğü aktarıldı.

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"MÜDAHİL OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu konunun, MASAK tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan duyuruda da açıkça ifade edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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"Hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte, bu süreci bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir.

Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Özgür Özel CHP
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