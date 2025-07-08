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Özgür Özel itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a ihale veren AK Partili belediyeleri tek tek açıkladı! "Kocaeli, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş..."

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında Aziz İhsan Aktaş’ın ihale aldığı yerleri tek tek açıkladı! CHP’li isimler hakkındaki ifadeleriyle gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş’ın ihale aldığı belediyeleri ve kamu kuruluşlarını sayan Özgür Özel, “Bu kişi Kamudan ve AK Partili belediyelerden 300 ihale alırken CHP’li belediyelerden 80 ihale almıştır.” dedi. Kocaeli, Kahramanmaraş, Ordu ve Trabzon büyükşehir belediyeleri dikkat çeken yerler arasında...

Özgür Özel itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a ihale veren AK Partili belediyeleri tek tek açıkladı! "Kocaeli, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş..."

Kürsüde konuşmasını yaptığı sırada sözü itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’a getiren CHP lideri Özgür Özel, TBMM’nin Türk Hava Yolları’nın Yargıtay’ın Uludağ Üniversitesi’nin Pamukkale Üniversitesi’nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Isparta ve Elazığ belediyelerinin Aktaş'a ihale verdiğini iddia etti.

Özgür Özel itirafçı Aziz İhsan Aktaş a ihale veren AK Partili belediyeleri tek tek açıkladı! "Kocaeli, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş..." 1

CHP lideri Özgür Özel: "Aziz İhsan Aktaş’a ihale verdiği söylenen belediye başkanlarım ya tutuklu ya gözaltında! Aziz İhsan Aktaş’a ihale üstüne ihale veren AK Partili belediye başkanları serbest. Vicdan sahibi AK Partili, MHP’li vatandaşlara soruyorum bu hak mı? Isparta Belediye Başkanı adamdan A8 almış inkar da etmiyor..." ifadelerini kullandı.

ÖZEL’İN AZ ÖNCE AÇIKLADIĞI AZİZ İHSAN AKTAŞ’TAN İHALE ALAN KAMU KURULUŞLARI VE BELEDİYELER

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ

ISPARTA BELEDİYESİ

YARGITAY

TBMM

THY

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

20’YE YAKIN KAMU HASTANESİ

Özgür Özel itirafçı Aziz İhsan Aktaş a ihale veren AK Partili belediyeleri tek tek açıkladı! "Kocaeli, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş..." 2

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEKİ DEV YOLSUZLUK İDDİASI

İşte Özgür Özel'in o sözleri: "Diğer tarafta AK Parti Denizli Belediyesi'ni geçen yıl biz kazandık. Tabii şeyi hatırlayacaksınız. 2019-24 arası İstanbul Büyükşehir kendinden önceki döneme ait tam 37 büyük yolsuzluk dosyası.

Burada anlattım. Yeşil alanı İBB'deki AK Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyesi yeşil alan para etmez yok pahasına satın alıyor.

Ankara Büyükşehir 97 yolsuzluk dosyasını çıkardı. Aldılar işlem yapmıyorlar. Melih Gökçek'e ait neler neler var hepinizin bildiği. Şimdi bugüne kadar bilinmeyen CHP'de bir kör kuruş bulamayanların aradığını bakın şimdi nereden çıkacak.

Denizli Büyükşehir'de Beltaş diye bir firma var AK Parti dönemi. Bağbaşı yaylasına teleferik işletiyor. Genel Müdür çalışanlara talimat veriyor. Bütün hepsinin tutanağı var. Genel Müdürün talimatıyla yaptık. Nakit ödeyenlerin nakit ödemelerin üçte birine fiş kesin üçte ikisine fiş kesmeyin kasaya değil kenara ayırın.

O parayı bana teslim edeceksiniz. Denizli Büyükşehir'de her gün üçte biri fişli, üçte ikisi fişsiz teleferikten bir çuval dolunca çuvalla Genel Müdüre para gidiyor. Tahsilatı yapan, parayı taşıyan, teslim eden belli, alan belli.

Bu konuda seçimi 31 Mart'ta CHP kazanınca 1 Nisan'da bilgisayarın hard diskini de görüntü kayıtlarını siliyorlar.

Ama personel bunu itiraf ediyor. Diyor ki böyle böyle yaptılar başımız derde girer gelip hard diski de söktüler.

Her gün 3 günde bir bir çuval para alıyorlardı buradan. Bizimkiler hard diski kurtarmaya yolluyor geliyor ve hard diskten tam 25 milyon liralık paranın çuvalla Beltaş'ın genel müdürüne teslim edildiği döküm olarak var.

Bu Beltaş ayrıca 30 tesiste restoran, kafe, büfe, kayak merkezi işletiyor. Orada çalışanlara yapılan sorguda da bazılarında benzer uygulananın paranın nakitin devir hızının yüksek olduğu yerlerde yapıldığı ortaya çıkıyor ve o kayıtlarla birlikte 95 milyon TL çuvallarla AK Parti'nin genel müdürüne Beltaş Genel Müdürüne teslim edilmiş.

Özgür Özel itirafçı Aziz İhsan Aktaş a ihale veren AK Partili belediyeleri tek tek açıkladı! "Kocaeli, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş..." 3

"DOSYA VERİLMİŞ BİR YILDIR TIK YOK!"

Dosya hazırlanıyor Denizli Başsavcılığı'na veriliyor. Bir yıldır tık yok arkadaşlar. Bir yıldır tık yok. Bir kör kuruş bir kuruş para bulsalar Ekrem Başkan'ın babasının yazlığının bahçesini kazıyor ya. Para bulacağım diye. Bir kuruş para yok. Bir tek ispat yok. Bütün arkadaşım Türkiye'de 25 milyon seçmenin oyu ya tutuklu ya kayyumda 95 milyon çuvalla parayı götürmüşler yapan AK Parti diye. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Denizli'de Beltaş dosyası orada dururken halen daha o koltuklarınızda pişkin pişkin oturmaya devam mı edeceksiniz?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç asker arkadaşım Yılmaz Tunç. Sana bu konuda hani biz savcılara bir şey söylediğimizde diyorsun ya Türkiye hukuk devletidir.

Bu konuda bir açıklama bekliyorum. Denizli'de bir yıldır bekleyen 95 milyon TL 30 şirketten 25 milyon TL sadece teleferikten, 120 milyon TL'lik dosya konusunda bilgi bekliyorum."

ÖZGÜR ÖZEL: "CHP'YE DARBE YAPTILAR"

Sözlerini sürdüren Özgür Özel; "Gelecekte bu ülkeyi yönetecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yaptılar. Sandığın gücüne, demokratik siyasete karşı savaş açtılar. Milletin desteğini alamadıkları için devleti milletin karşısına diktiler. Milletin rızası olmadan baskıyla ayakta durabileceklerini ve bu baskıyla iktidarlarını koruyabileceklerini iddia ediyorlar.

Biz de buna karşı meydan meydan direnerek bu darbeye karşı önce Saraçhane'de başlayan, sonra her hafta sonu bir Anadolu iline yayılan, Anadolu'dan büyük destek gören bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Daha bunun utancı sürerken 5 Temmuz günü yeni bir utancı bu millete yaşattılar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ihale almak suç değil. suç olan ihalede fesatlık var mı, rüşvet var mı, usulsüzlük var mı. zamanında bitirilmiş mi.
ziyaaaaa
Tamam işte varsa yolsuzluk, delilleriyle ve şahitleriyle birlikte savcılığa suç duyurunda bulunun. o kadar avukatlarınız, hukukçularınız ne iş yapıyor...
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