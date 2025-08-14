Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı! İki günde yüzde 10'luk yükseliş

CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. 23 yıllık CHP geçmişini geride bırakarak AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'nun bu kararının ardından eşinin şirketinin hisseleri yükselişe geçti.

İKİ GÜNDE YÜZDE 10'A VARAN YÜKSELİŞ

Çerçioğlu’nun eşine ait şirketin hisseleri, iki günlük süreçte neredeyse yüzde 10 oranında değerlendi

13 Ağustos’ta yüzde 5,29 primle 23,50 TL'den kapanan hisseler, 14 Ağustos’ta daha da ivme kazandı. Gün içinde 25,84 TL’ye kadar çıkan hisse fiyatı, iki günde yüzde 9,96 oranında yükseldi. Bu yükseliş, yatırımcıların yaklaşık 200 milyon TL kazanç elde etmesine neden oldu.