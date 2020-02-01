PAGEV'de Yavuz Eroğlu yeniden başkan seçildi

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tek listenin oylandığı genel kurulda tüzük gereği başkan, başkan yardımcısı ve yenilenen üç yönetim kurulu üyesini seçti. 01 Şubat Cumartesi günü İstanbul Hilton Bomonti Otel'de yapılan ve PAGEV tarihinin en geniş katılımlı seçiminde PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

PAGEV'den yapılan açıklamaya göre, Yavuz Eroğlu, PAGEV Başkanlığını üçüncü kez üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, şunları kaydetti:

"PAGEV olarak önceliğimiz sektörümüzü ileri taşıyacak faaliyetleri yürütürken önümüze engel olarak çıkan sorunları ortadan kaldırmaktır. Başkanlık yaptığım süre boyunca şahsım ve Yönetim Kurulumuz bu bilinçle hareket ettik. Yeni dönemde de asli görevimiz sektörümüzün yüz yüze olduğu sorunların çözümü noktasında mücadele etmek olacaktır. Sektörümüzü ileriye taşıyacak tüm çalışmalarda diğer STK’lar ve sektör paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye, güç birliği yapmaya hazırız. PAGEV’in kapısı plastik sektörüne gönül veren herkese açık."