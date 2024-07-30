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  4. Paketi 100 liraya koşuyor! Sigaraya 5 TL daha zam yolda: Tarihi de açıkladı, 'Rekabet nedeniyle eksik zam yapmışlardı...'

Paketi 100 liraya koşuyor! Sigaraya 5 TL daha zam yolda: Tarihi de açıkladı, 'Rekabet nedeniyle eksik zam yapmışlardı...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.07.2024 07:29
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Sigara fiyatları Temmuz ayı içinde zam üstüne zam yemişti... ÖTV artışı ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları 61-74 TL arasına yerleşti. Ancak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya yeni bir zam geleceğini, rakamın 4-5 TL civarında olacağını açıkladı. Zam için tarihi de söyledi.

Paketi 100 liraya koşuyor! Sigaraya 5 TL daha zam yolda: Tarihi de açıkladı, 'Rekabet nedeniyle eksik zam yapmışlardı...'

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya ağustos ayı içerisinde bir zam daha geleceğini duyurdu. Dündar, zam miktarının 4 - 5 lira civarında olacağını açıkladı. Dündar sigaraya yapılacak zammın gerekçesini de anlattı.

"ZAM, REKABET VAR DİYE EKSİK YANSITILDI"

Dündar, zam miktarının firmalar arasındaki rekabet nedeniyle eksik olarak yansıtıldığını belirterek, ağustos ayında sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu.

Tele1 televizyonuna konuşan Dündar, temmuz ayında gelen zamların 8-9 lira civarında olması gerektiğini ancak Philip Morris grubunun fiyat listesini daha az miktarda zamla güncellemesi nedeniyle diğer grupların da zammın geri kalan kısmını ertelediğini belirtti.

"SİGARAYA 4-5 TL ZAM GELECEK"

Zammın ertelenmesi sebebiyle tekel bayi işletmecilerinin zor durumda kaldığını belirten Erol Dündar, “Ortalama 4 - 5 TL zam gelecek. Ağustosun ilk iki haftası içinde gelecek” dedi.

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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI 2024

Şu anda en düşük sigara fiyatı 61 TL, en pahalı sigara ise 74 TL seviyesinde bulunuyor.

TEMMUZ BAŞINDA ÖTV ORANLARI ARTMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), geçen ay altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasıyla birlikte alkollü içki ve sigaraya yansıtılan ÖTV miktarı artırılmıştı. Vergi miktarının artırılması üzerine sigara ve alkol grupları da fiyat listelerini art arda güncellemişti.

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Anahtar Kelimeler:
sigara
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