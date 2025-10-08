FİNANS

Pakette yazılanlara güvenmeyin! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti, 1 yoğurt markası da listede

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi. Bakanlık tarafından güncellenen son listede, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerinde yapılan hileler bir kez daha gözler önüne serildi. Listede 12 peynir, 1 tereyağı, 1 yoğurt markası yer aldı. Peynir ve tereyağı markalarının kutularında yazanlar "yalan" çıkarken, bir yoğurtta ise nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi. İşte marka marka o liste...

Cansu Akalp

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ise kamuoyu ile paylaşılıyor.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile ifşa ediliyor.

12 PEYNİR, 1 TEREYAĞI VE 1 YOĞURT MARKASI LİSTEDE

Bakanlık söz konusu listeyi 7 Ekim tarihinde bir kez daha yeniledi. Listede 12 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markası yer aldı. Peynir ve tereyağında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken, yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Pakette yazılanlara güvenmeyin! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti, 1 yoğurt markası da listede 1

Hile yapılan peynir markaları şöyle:

-Çay Çiftlik Kaşar
-Kocagöz Beyaz Peynir
-Fırtına Eritme Peyniri
-Soydaş Yöresel Peynir
-Özkuzeyoğlu Eritme Peyniri
-Laktika Tost Peyniri
-Bizden Yebir Tost Peyniri
-Sühabey Beyaz Peynir,
-İbrahim Güner Beyaz Peynir
-Anadolu Cihangir Beyaz Peynir
-Tuğçem Beyaz Peynir
-İbrahim Güner Beyaz Peynir

Ayrıca "Endamoğlu" markasına ait yoğurtta "bitkisel yağ ve nişasta" tespit edilirken, "Beşikdüzü" markasına ait tereyağında yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

İşte yayınlanan son liste:

Pakette yazılanlara güvenmeyin! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti, 1 yoğurt markası da listede 2

Pakette yazılanlara güvenmeyin! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti, 1 yoğurt markası da listede 3

Pakette yazılanlara güvenmeyin! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti, 1 yoğurt markası da listede 4

Pakette yazılanlara güvenmeyin! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti, 1 yoğurt markası da listede 5

Pakette yazılanlara güvenmeyin! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti, 1 yoğurt markası da listede 6

Pakette yazılanlara güvenmeyin! Bakanlık 12 peynir markasını ifşa etti, 1 yoğurt markası da listede 7

