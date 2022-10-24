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Palamut yağıyor! Tanesi 100 TL'den satılıyordu bugün 3 tanesi 100 TL

24.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizde yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tanesi 100 TL’den satılan palamut balığı, bugün ise 3 tanesi 100 TL’den satılıyor. Balıkçılar, bolluk devam ederse 10 gün içinde 20 liraya kadar fiyatların düşeceğini öngördü.

Palamut yağıyor! Tanesi 100 TL'den satılıyordu bugün 3 tanesi 100 TL

Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanına kasalarca palamutla döndü. Sabah saatlerinde araçlara yüklenen balıklar, Edirne’de balık tezgahlarını şenlendirdi.

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Geçtiğimiz haftalarda tanesi 100 TL’den satılan palamut balığı, bugün ise 3 tanesi 100 TL’den satışa sunuldu. Edirneli vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde palamut balığına yoğun ilgi gösterdi. Bereketli geçen av nedeniyle hem balıkçılar hem vatandaş büyük sevinç yaşadı.

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YER GÖK PALAMUT BALIĞI

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, denizde palamut bolluğu yaşandığını belirterek, “kasalar dolusu palamut çıkıyor.

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Yer gök palamut balığı. Bolluk devam ederse 10 gün içinde 20 liraya kadar fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
palamut Kırklareli Karadeniz

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