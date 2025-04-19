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Palandöken'den 'stopaj' açıklaması: 'Tamamen ortadan kaldırılmalı'

19.04.2025 10:32
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan enflasyon ile birlikte iş yeri kiralarının yükselmesine bağlı olarak stopajın da giderek arttığına dikkat çekti. Palandöken, esnafın en büyük mağduriyetinin kira artışları ile ilgili olduğunu ifade ederek, stopaj ödemelerine değindi.

Palandöken'den 'stopaj' açıklaması: 'Tamamen ortadan kaldırılmalı'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,esnafın sırtında stopaj yükünün olduğunu ifade etti. Palandöken esnafın uzun yıllar ayakta kalmasının mümkün olmadığını ifade ederek esnafın ömrünün 3 yıla kadar düştüğünü söyledi.

Para-1

Palandöken, esnafın stopaj mağduriyeti yaşadığını belirterek, "Bilindiği üzere yapılan işlerde ve verilen hizmet sektöründe bu tür yükler olmuyor. Dolayısıyla enflasyonda bir düşüş beklemek de sürekli öteleniyor. Neden olmuyor? Çünkü esnaf ayakta kalmazsa ekonomi de ayakta kalmaz. Bilindiği üzere 2,5 milyonun üzerinde mükellef esnaf ve sanatkâr var ve bunların büyük çoğunluğu kısa ömürlü oluyor. Bir taraftan kira baskısı, diğer taraftan haksız rekabetin karşısında her gün kan kaybediyorlar" şeklinde konuştu.

BENDEVİ-PALANDÖKEN

Stopajın tamamen ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Pandemide olduğu gibi yüzde 25 olan stopaj oranı önce yüzde 20'ye, ardından yüzde 10'a düşürülmüştü. Bu uygulama esnafı rahatlatmıştı. Hiç olmazsa yine böyle bir adım atılmalı" sözlerini kullandı.

Para-3

Vatandaşın alım gücünün düştüğü böylece esnafın iş yapamadığını aktaran Palandöken, şu cümleleri kurdu:

"Kiraların çok yüksek olması da insanları mağdur ediyor. Maliye Bakanımızın, hem insanları ferahlatacak hem de iş yeri sahiplerini koruyacak bir uygulamayla bu oranı en azından yüzde 10'a indirmesi büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Peki, bu meseleyi tamamen çözer mi? Hayır. Çünkü gerçekten de kira stopajının tamamen kaldırılması gerekiyor. Gelir vergisine tabi olan işlerde bu vergi zaten ödeniyor. Bu nedenle esnaf, bu hizmetleri alırken ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Hatta elektrik, su ve doğalgazın da iş yerleri için daha ucuz olması gerekiyor. Çünkü bunlar, hizmete giren ve doğrudan gelir üretmeyen ama işin devamı için zorunlu olan kalemlerdir"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
stopaj vergisi tesk genel başkanı bendevi palandöken
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