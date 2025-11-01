FİNANS

Palandöken Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin konuştu!

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının piyasaya hızla yansıtılması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin canlanması için Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimlerinin vatandaşa da yansıtılması gerekir. Özellikle bankalar, bu faiz indirimini mutlaka vatandaşa yansıtmalı ki ekonomide güven ortamı oluşsun" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili konuştu. Palandöken, Faiz indirimi kararının henüz vatandaşa ve esnafa yansımadığına işaret ederek şu sözleri sıraladı:

"Merkez Bankası 100 baz puanlık bir faiz indirimi yaptı. Bu, yaklaşık olarak yüzde 39,50 civarında bir orana denk geldi. Dolayısıyla vatandaşın kullandığı tüm araçlarda, örneğin kredi kartlarında veya aldığı ürünlerde bu indirimin hemen hissedilmesi gerekir ki ekonomiye güven artsın. Aksi halde, bu indirimler başta gıda sektörü olmak üzere konut, sağlık ve eğitim gibi tüm harcama kalemlerinde hissedilmediği sürece ekonomik rahatlama sağlanamaz. Faiz indirimi vatandaşa yansımadığı için hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon etkisini sürdürmektedir. Üstelik mevsimsel olarak da sonbahar döneminde fiyatların, yaz aylarına göre artış eğiliminde olduğu biliniyor. Sebze ve meyve fiyatları da bu yıl yaşanan don olaylarının etkisiyle zaten yüksek. İnsanlar, ‘Merkez Bankası faizleri indirdi ama biz bunu neden hissedemiyoruz?’ diye sormakta haklı. Esnaf da aynı şekilde, devletin kredi faizlerini sübvanse etmesine rağmen bu indirimlerden yeterince yararlanamıyor"

"TÜM KESİMLER DESTEK VERMELİ"

Enflasyonla mücadele için ortak adımın şart olduğunu söyleyen Palandöken, "Burada en önemli konu, sanayi sektörünün ham madde girdilerinden esnaf ve sanatkârın dükkanına giren emtialara kadar tüm alanlarda, hizmet üreten lokanta, restoran vb. işletmelerin bu indirimi vatandaşa yansıtabilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasıdır. Aksi takdirde yapılan indirimler vatandaşa ulaşmıyor ve bu durum da toplumda huzursuzluk oluşturuyor. Vatandaş, ‘Faizler indirildi ama bizim harcamalarımıza, kullandığımız kredilere yansımıyor’ diyor. Banka faizleri düşüyor ancak vatandaşın kullandığı krediler hâlâ yüksek maliyetli. Bilindiği üzere bu konuda bankalara çok önemli bir görev düşüyor. Yapılan indirimin, hemen ertesi gün vatandaşa yansıtılması gerek. Neredeyse bir hafta geçti ancak bankalardan vatandaşa doğrudan yansıyacak bir kolaylık ya da indirim adımı gelmedi. Bu durumda vatandaş da ‘ekonomideki bu düzelme trendinin bize bir faydası yok’ düşüncesine kapılıyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Toplumsal bir güvenin ve bilincin oluşabilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu. Kaynak: İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken Merkez Bankası
