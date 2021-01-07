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Pandemide büyük başarı! Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en iyisi oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2021 14:31 | Son Güncelleme

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings yaptığı değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesine uzun dönem ulusal kredi notu olarak ‘AAA’ verdi.

Pandemide büyük başarı! Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en iyisi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, borcun sürdürebilirliği ve etkin maliyet yönetimi politikalarıyla elde ettiği yüksek kredibiliteyle Türkiye’nin en iyi “rating”ine sahip belediyesi olurken, dünyada da birçok yerel belediyeyi geride bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı politikaların başarısı Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’in değerlendirmelerinde de öne çıktı. Fitch, yurt içi borçlanmalar için dikkate alınan uzun dönemde yurt içi yükümlülüklerinin yerine getirebilme gücünü gösteren derecelendirme notunda Ankara Büyükşehir Belediyesine en yüksek seviye olan “AAA” notu verdi. Bu açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin yurt içi borçlanmalarında en yüksek kredibiliteye sahip olduğu uluslararası arenada da tescillenmiş oldu.

PANDEMİ SÜRECİNDE MALİ DİSİPLİN İLE BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

Kamu kaynaklarını tasarruflu kullanması ve mali disiplini ile sadece Türkiye’de değil dünyada da adını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi; risk profili, gelir sağlamlığı, gelirlerin yönetimi, harcamaların sürdürülebilirliği, harcamaların yönetimi, yükümlülükler ve likidite sağlamlığı, likidite esnekliği, borç sürdürülebilirliği gibi başlıklarda gösterdiği başarılar nedeniyle “AAA” notuna layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinin özellikle pandemi döneminde ekonomik yükünün önemli ölçüde artmasına rağmen Fitch’ten en yüksek notu alması ekonomistler tarafından çok önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Diğer taraftan pandemi sürecinde özellikle insan odaklı çalışmalara imza atarak destek olan Büyükşehir Belediyesinin uluslararası piyasalardan borçlanma notu Türkiye’nin ülke notu tarafından sınırlandırıldı. Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesine genel kredi notu olarak, ülke notundan daha yüksek bir not verilemediği için BB- verildi. Ekonomistler ülke notu tavanı olmasaydı “A” seviyesinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi SCP notunun kurumun çok daha yüksek bir kredi değerliliğine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bravo ankara büyükşehir belediyesi mansu başkan
şimdi Ankara kaybettiğine yansın. böyle başarılı insanlar varken kimlere teslim ettiler Ankara yı.
en büyük başkan MANSUR Başkan, seni cumhurbaşkanı yapacağız....
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