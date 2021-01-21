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Pandemide kredi tutarları 1 trilyon TL arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2021 11:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi döneminde bankacılık sektörü mali tabloları hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Lokman Kantar, “Bankacılık sektöründe verilen kredi tutarları 1 trilyon TL kadar arttı ve buna paralel olarak takipteki alacaklar ise yaklaşık 7 milyar TL artış gösterdi” diye konuştu.

Pandemide kredi tutarları 1 trilyon TL arttı

Bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan alacakları ve zorunlu karşılık olarak ayırıp Merkez Bankası nezdinde tuttuğu varlıklarının yaklaşık 100 milyar TL arttığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Kantar, “Yine Pandemi döneminde bankacılık sektöründe verilen kredi tutarları 1 trilyon TL kadar arttı ve buna paralel olarak takipteki alacaklar yaklaşık 7 milyar TL artış gösterdi” dedi.

Pandemi döneminde beklenen zarar karşılıklarının yaklaşık 50 milyar TL artış gösterdiğini ifade eden Kantar, “Bankacılık sektörü ihtiyaç duyduğu kaynaklar için pandemi döneminde 1 trilyon TL daha fazla mevduat elde etti ve yaklaşık 50 milyar TL menkul kıymet ihraç etti. Bu dönemde bankacılık sektörünün bilanço dışı kalemleri incelendiğinde faiz ve kur risklerini önlemek amacıyla yaklaşık 900 milyar TL’lik ek türev ürün kullanımı gerçekleşti” şeklinde konuştu.

'BANKALAR 11 MİLYAR TL KAR ELDE ETTİ'

Pandemide bankacılık sektörünün karlılığı hakkında konuşan Kantar, “Kredilerden elde edilen faizler azalmasına rağmen mevduatlara ödenen faizlerde daha fazla azalış olduğu için bankacılık sektörü bu dönemde yaklaşık 11 Milyar TL daha fazla net kar elde etti. Yine bu dönemde artan döviz kurları nedeniyle kambiyo zararları yaklaşık 7 milyar TL daha da arttı” ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektöründeki diğer gelişmeler incelendiğinde ise evde çalışma nedeniyle yurt içi şube sayısının 11 bin 361’den 11 bin 160’a (201 adet) düştüğünü belirten Kantar, “Yine bu azalan şube sayılarına paralel olarak yurt içi personel sayısı 203 bin 475 kişiden 201 bin 063 kişiye (2 bin 412 kişi) azaldı” dedi.

Kaynak: İHA

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