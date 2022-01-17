Pandeminin kazananı Elon Musk ve Jeff Bezos oldu! Gelirleri günlük 1,3 milyar dolar arttı

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti emlak ve hisse senedi fiyatlarındaki yükselişle iki kat artarak 1,5 trilyon dolara ulaştı. Ultra zenginler hükümetlerin teşvik paketlerinin desteğiyle servetine servet katarken 163 milyon kişi daha açlık sınırının altında yaşamaya başladı.

Oxfam'a raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 99'unun gelirinin Mart 2020-Ekim 2021 döneminde düştüğü, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın ve diğer 9 milyarderin gelirlerinin ise günde 1,3 milyar dolar arttığı belirtildi. Serveti en çok artan isimler listesinde ilk sırayı Elon Musk alırken onu Amazon Kurucusu Jeff Bezos ve LMVH CEO'su Fransız iş adamı Bernard Arnault takip etti.

PANDEMİDE SERVETLERİ İKİYE KATLANDI

Forbes dergisinin milyarderler listesine göre Musk'ın serveti pandeminin ilk 20 ayında 10 kat artışla 294 milyar dolara ulaştı. Oxfam "Bu 10 kişi yarın servetlerinin yüzde 99.999'unu kaybetseler bile hala bu gezegendeki yüzde 99'luk kesimden daha zengin olur" değerlendirmesine yer verdi.

Oxfam'a göre 2030'a kadar 3.3 milyar kişi ise günlük 5.50 dolar gelirin altına yaşayacak.

