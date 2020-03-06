Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri kazanacak

Geçtiğimiz hafta fiyatıyla zirveye çıkan altın fiyatlarında henüz pek ciddi bir iniş olmadı. Çeyrek altın fiyatı 500’ü aşarak herkese şaşırtarak buradaki psikolojik bariyerini de geçti. Bu durumda altın konusunda vatandaşların acele ederek paniğe kapılmaması tavsiye edilerek biraz daha beklemelerinde fayda olacağını dile getiriliyor.

BEKLERSE HERKES KAZANACAK

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmesinde, “Tabii ki her çıkışın bir inişi olacak, yani hiçbir zaman devamlılık zirve etmez. Altın biraz aşağı düşecek sonra tekrar fiyatı yükselecek. Ama bü sefer devamlı fiyat yükselişi Çin’deki Korona virüsü ile ilgili bir olaydır. Şuan altın alanlar, altın biraz geriye geldiğinde paniğe kapılmaları onlar için zarar olur. Bekleyecekler. Çünkü altın uzun vadeli devamlı yatırımcısına kazandıran bir şeydir. Sabır ederlerse herkes kazanır. Geçen sene altın fiyatında yüzde 30 bir artış oldu, bu sene ocak ile şubat sonuna kadar yüze 13 civarında bir artış var. Yani ben altını fiyatının artacağın kanaatlindeyim, ama bu iki ay üç ay gibi bir süre değildir uzun sürede artacak. İnsanlar elindeki altınlarını tutarlarsa, biraz aşağı gelince paniğe kapılmazlarsa kâr edeceklerini söylüyorum” diye konuştu.