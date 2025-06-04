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Papara kullanıcıları dikkat! Hesaplara inceleme başlatıldı: Giriş var işlem yok

Papara Elektronik Para AŞ'ye geçtiğimiz günlerde 'yasa dışı bahis' suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada kapsamında yeni gelişme yaşandı. Son bilgilere göre Papara, kullanıcı hesaplarını incelemeye aldı. Hesaplara giriş yapılabildiği ancak bakiye kullanımının geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Papara kullanıcıları dikkat! Hesaplara inceleme başlatıldı: Giriş var işlem yok
Ufuk Dağ

Mayıs ayı sonunda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara Elektronik Para A.Ş.'ye operasyon yapılmış, operasyon kapsamında şirketin kurucusu ve yöneticileri gözaltına alınmıştı. Çok sayıda ev, villa ve araca el konulan operasyonda daha sonra Papara'ya kayyum atanmıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şirket hesapları incelemeye aldı. Konuya ilişkin olarak Papara, kullanıcılarını e-posta yoluyla bilgilendirdi. Gönderilen e-postalarda, güvenlik ve finansal şeffaflık adına ekiplerin inceleme süreci başlattığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

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“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz.”

PARAPARA

İŞLEM LİMİTLERİ GEÇİCİ ARTIRILDI

Papara, kullanıcıların ödeme işlemlerinde yaşanabilecek aksamaları önlemek amacıyla günlük işlem limitlerini geçici olarak artırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, ödeme işlemlerine ilişkin günlük işlem limitlerinin geçici süreyle yükseltildiği belirtildi. Yeni limitler şu şekilde duyuruldu:

Kendi hesabından Papara hesabına para yatırma: Günlük 10.000 TL

Papara hesabından kendine ait banka hesabına para gönderme ve ATM’den para çekme: Günlük 10.000 TL

Papara Card ile harcama ve Papara hesapları arasında para transferi: Günlük 10.000 TL

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
papara soruşturma hesap inceleme
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