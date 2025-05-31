Papara kullanıcıları mağdur 'İçeriden ciddi alacağımız var' Avantaj başlarına dert oldu! Öğrenciden esnafa kadar...

Papara'ya geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon sonrası kayyum atanmıştı. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında birçok taşınır ve taşınmaza el konulmuştu. Şirkete kayyum atanmasının ardından Merkez Bankası, şirket nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağını açıklamıştı.



Soruşturma kapsamında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Papara'ya düzenlenen operasyon sonrası kart ve POS kullanıcılarının mağduriyetleri de gündem olmaya başladı. Özellikle gençlere ve öğrencilere sunulan ücretsiz kart hizmetleri ve POS cihazından komisyon almaması gibi nedenlerden dolayı tercih ediliyordu.



KOMİSYON VE CİHAZ ÜCRETİ YOKTU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, komisyonsuz ve aylık sabit ücret talep etmeyerek piyasaya yüz binlerce POS cihazı ve kredi kartı satışı yapan Papara POS cihazını kullanan taksici Mehmet Yılmaz, mağduriyetini anlattı. 15 yıldır taksici olan Yılmaz, insanların nakit taşımadıklarını ve Papara POS cihazının komisyon almadığını ifade ederek şu sözleri kullandı:



“Bizim işimizde hız ve pratiklik çok önemli. İnsanlar artık yanlarında nakit taşımıyor. Özellikle yabancı turistler ya da genç müşteriler kartla ödeme yapmak istiyor. Papara POS cihazını kullanmaya başladım. Komisyon yoktu, cihaz ücreti yoktu. Şimdi cihaz devre dışı, hiçbir işlem yapamıyorum. Müşteriye ‘Nakit yoksa alamam’ demek zorunda kalıyoruz. Bu da ya müşteri kaybı ya da tartışma demek”

"İÇERİDEN CİDDİ ALACAĞIMIZ VAR"

Kafe işleten Nazlı Kehribar, müşterilerin büyük kısmının Papara kartlarını ya da uygulama içi QR kod ile ödeme yaptığını belirtti. Kendisinin de Papara POS cihazını kullandığını aktaran Kehribar, "“İçeride ciddi miktarda alacağımız var ama ne zaman ve nasıl alabileceğimizi bilmiyoruz. Üstüne üstlük kira, tedarik ödemeleri de geldi. Bu şekilde işimizi nasıl döndüreceğiz bilmiyorum. Şirketin bu tür bir işin içinde olduğunu bilseydim baştan kullanmazdım” dedi.

KARTI ÇALIŞMIYOR

Papara Kart kullanıcıları da mağdur olmaya devam ediyor. Öğrenci Elif kaya, iki yıldır bu kartı kullandığını ve üniversite öğrencilerine önemli katkısı olduğunu ifade etti. Kaya, "Şimdi kartım çalışmıyor. Banka kartı çıkarana kadar zor durumda kalacağım. Benim gibi birçok arkadaşım da aynı durumda" sözlerini sarf etti.