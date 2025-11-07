FİNANS

Papara para iadesine başladı mı? Papara para iadesini ne zaman yapacak? Papara son durum ne?

Papara'nın faaliyet izni Merkez Bankası tarafından iptal edilmişti. Papara kullanıcıları ise hesaplarında bulunan paraların taraflarına ne zaman aktarılacağını merak ediyor. 30 Ekim'de faaliyetleri durdurulan Papara'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Papara kullanıcılarının hesaplarına ödemeler aktarılmaya başlandı mı? Papara açıklamasında ne dedi? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası 30 Ekim'de Papara'nın faaliyet izinlerini durdurmuştu. 27 Mayıs'ta kayyım atanan Papara'nın kullanıcıları ise hesaplarında bulunan paralarının ne zaman taraflarına gönderileceğini merak ediyor.

Papara'dan kullanıcıların hesaplarında kalan bakiyelerin iadesine ilişkin olarak açıklama geldi. Açıklamada sürecin Merkez Bankası koordinasyonunda yürütüleceği bilgisi aktarıldı.

Papara tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

