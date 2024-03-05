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Papara T-Bank'ı satın almak üzere anlaştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.03.2024 16:13
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Papara T-Bank'ı satın almak üzere anlaştı, satış sözleşmesi imzalandı. Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurulu’nun onayları sonrasında devir işlemlerinin tamamlanacağını belirtti.

Papara T-Bank'ı satın almak üzere anlaştı

Papara, T-Bank’ın hisselerinin yüzde 100'ünü alacağı satış sözleşmesini imzaladı. Papara CEO'su Emre Kenci, "Papara’nın finansın her alanında hizmet veren bir 'Super App' olma yolcuğunu tamamlayacağız” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18 milyon kullanıcıya ulaşan teknoloji kuruluşu Papara, temel bankacılık ürünlerine yenilik sunmaya hazırlanıyor. T-Bank ve şirket, bankanın yarı yarıya hissedarları Bankmed SAL ve Arab Bank PLC'yle süren görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Geçen yıl sigorta ve yatırım ürünleriyle genişlettikleri kullanıcı deneyimini, temel bankacılık ürünlerinin de eklenmesiyle birlikte üst seviyeye taşıyacaklarını aktaran Kenci, "Böylelikle Papara’nın finansın her alanında hizmet veren bir 'Super App' olma yolcuğunu tamamlayacağız.” ifadesini kullandı.

T-Bank Genel Müdürü Servet Taze ise bankanın bireysel ve kurumsal bankacılık alanında köklü uzmanlığı olduğunu kaydederek, "1930’lu yıllardan bugüne kadar bankacılık sektöründe elde ettiği geniş bilgi birikimi ve deneyimi Papara’nın kullanıcı odaklı vizyonu ile güçlenerek, geleneksel bankacılık ürünlerinin yenilikçi teknolojiler ve çözümlerle daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Şirketin küresel pazarlarda rekabet edebilme potansiyeline inandığını belirten Taze, bu satın almanın Türkiye’de finans alanında bir mihenk taşı olacağını ve sektörü daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.

Açıklamada verilen bilgiye göre, şirket, bugüne kadar yaptığı en büyük satın almaya imza atarak, büyüme yolunda ilk adımı gerçekleştirdi. Anlaşmanın finansal danışmanlığını Lucid Investment Bank, hukuksal danışmanlığını Durukan+Partners üstlendi.

(AA)

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