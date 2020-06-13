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Papatyadan elde edilen bu yağın kilosu 40 bin TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2020 08:23 | Son Güncelleme

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda papatyadan yağ elde ediliyor. 8 ton papatyadan çıkarılan 1 litre yağ, uluslararası piyasada 40 bin liraya kadar alıcı buluyor. Lisinia Doğal Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, "Papatyanın yağını çıkartmak ne kadar zor olsa da bir o kadar da kıymetli yağı var" dedi.

Burdur'un merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında kurulu Lisinia Doğa Proje Alanı'nda kozmetik sektöründe kullanılan papatya yağının üretimi yapılıyor. Lisinia ve çevreden toplanan papatyaların distilasyon yöntemiyle çıkarılan yağı, kozmetik sektöründe değerlendiriliyor. Bölgede papatya yağı üretimi son dönemde 3 litreye kadar ulaşırken, uluslararası piyasada papatya yağının kilosu 40 bin liraya kadar alıcı buluyor.

8 TON PAPATYADAN 1 LİTRE PAPATYA YAĞI

Lisinia Doğal Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, "Baharın gelmesiyle açmış olan papatyaları ekolojik üretim yaptığımız kendi arazilerimizden ve nadasa bırakılan arazilerden topladıktan sonra Lisinia Proje Alanı’na getirerek buradaki damıtma alanında yağını çıkartıyoruz. Bu papatyaların tamamı mayıs papatyası. Mayıs papatyasının yağı çok değerli. Özellikle leke kremlerinde bol miktarda kullanılıyor. Uluslararası piyasada çok ciddi rağbet gören bir yağ. Ama mayıs papatyası yağının değerini bilen kullanıcı sayısı az. Zaman içerisinde bunun pazarı da gelişecek. Gülyağı kadar kıymetli bir uçucu yağı var. 8 ton papatyadan 1 litre kadar papatya yağı alabiliyoruz" dedi.

LİTRESİ ULUSLARARASI PİYASADA 30- 40 BİN TL

Papatya yağını çıkartmanın zor bir işlem olduğunu anlatan Sarıca, "Ama doğanın kendiliğinden bu yöreye vermiş olduğu bir verimlilik papatya. Tarlalarımızda ot çapalaması sırasında papatyalara dokunmuyoruz. Toplayıp mümkün olduğunca ekonomimize kazandırmaya çalışıyoruz. Mayıs papatyasının yağının litresi uluslararası piyasada 30- 40 bin TL aralığında bir fiyatla satılıyor. Yağını çıkartmak ne kadar zor olsa da bir o kadar da kıymetli yağı var" diye konuştu.

'2- 3 LİTREYE KADAR ULAŞTIRDIK'

Papatya suyunun sindirim sistemi rahatsızlıklarında, yağının ise deri lekelerinde çok fazla kullanıldığını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"3 yıl önce 100 gramla başlattığımız yağ çıkartma işleminde şu anda 2- 3 litreye kadar ulaştırdık. Önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Çok ciddi alıcıları var. Özellikle uluslararası piyasada mayıs papatyasının uçucu yağının kıymetini bilen alıcılar bize ulaşıyor. Önümüzdeki yıllarda piyasanın gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Papatya yağı çok kıymetli ama o derecede de toksik bir yağ. Günlük tüketimi yarım damla ya da bir damla. Çok fazla tüketilmemesi gereken bir yağ. Bahsettiğimiz papatya yağı uçucu papatya yağı. Maserasyonla çıkartılan papatya yağı var. Onunla karıştırmamak lazım. Şu anki çıkarma oranına baktığınızda gülden çok daha değerli bir durumda. Önümüzdeki yıllarda Türkiye ekonomisine katkısının çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Mayıs papatyasının yağını Türkiye'de biz çıkarıyoruz. Daha yeni bir sektör ve önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecek."

(DHA)

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