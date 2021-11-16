Para dağıtılacak! Çiftçiye, yaşlıya, engelli vatandaşa ve öğrencilere büyük müjde

Pandemi döneminde pek çok sektör hem maddi hem de manevi anlamda büyük zorluklar yaşadı. Okulların bu dönem yeniden açılmasıyla birlikte fakültelerine dönen üniversite öğrencileri, maddi anlamda büyük epey zorlandı. Elbette bu zorluğu yalnızca öğrenciler değil pek çok vatandaş yaşadı. Hükümet de bu durumun farkında olarak 2022 yılı bütçe görüşmelerinde kesenin ağzını açtı.

2022 BÜTÇESİNDE ÖĞRENCİLERE DEV DESTEK

Bu dönem okullarına dönen öğrenciler artan yurt ve kira fiyatları nedeniyle epey mağdur oldu. Hükümet bu durum karşısında 2022 yılı bütçe görüşmelerinde öğrencilere epey bir destek ayırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarına göre, öğrencilere 2021 yılında kredi ve burs desteği olarak 34 milyar lira harcandığını belirterek 2022 yılında da toplam 1.8 milyon öğrenciye burs ve kredi desteği sağlanacağını ifade etti.

YILBAŞINDA ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞINA ZAM

2022 yılı bütçe görüşmelerinde öğrencilerin yanı sıra engelli ve yaşlı aylıkları da masaya yatırıldı. 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma muhtaç olanlar enflasyon oranında yapılacak olan zamlarla yeni yılda da düzenli maaş almaya devam edecek. Engelli maaşları da ocak ayından itibaren zamlanacak. Her ay hesaplara yatacak olan zamlı maaşlardan gereken kriterleri taşıyanlar faydalanabilecek.

ÇİFTÇİYE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Yeni yılda devlet desteği ödemelerinden çiftçiler de payını alacak. Halk Bankası aracılığıyla sağlanan ödemelerde destek tutarları artacak. Aynı zamanda çiftçilerin düşük faizli kredi kullanmasının da önü açılacak.

DEVLET DESTEĞİ YARDIMLARI NASIL ALINIR?

Devlet yardımı ödemeleri belirli kriterlere göre yapılıyor. 65 yaş üstü, engelli, bakıma muhtaç olmak kriterler arasında yer alıyor. Ancak en önemli kriter ise gelir kriteri. Devlet desteği alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Başvuru işlemleri ise il veya ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılıyor. Ayrıca size uygun bir yardım kaleminin olup olmadığını öğrenmek için yine vakıflara giderek bilgi alabilirsiniz.

Maaş kriterlerine uygun olmanız halinde gerekli inceleme tamamlandıktan hemen sonra yani takip eden ilk ayda maaşınız hesaba geçiyor. Devlet yardımı ödemeleri banka hesabı belirtmeniz durumunda bankaya yatırılırken banka hesabı olmayanlar ödemeleri PTT’den çekebiliyor. Ayrıca PTT’den pandemi yardımı ödemeleri de hala devam ediyor.



