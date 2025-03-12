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Para transferinde 'diğer' seçeneğine dikkat! 'Para alan için de gönderen için de geçerli'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
12.03.2025 15:41
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Para transferleriyle ilgili önemli bir detay paylaşıldı. Buna göre; hesaba gelen para göndericiden 'diğer' seçeneğiyle gönderildiyse kira geliri olmasa dahi kira geliri olarak algılanıp kişiyi riskli bir gruba sokabiliyor. Peki, bu konuda dikkat edilmesi gerekenler neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, 'izah' detayını vererek merak edilen ayrıntıları açıkladı.

Para transferinde 'diğer' seçeneğine dikkat! 'Para alan için de gönderen için de geçerli'

Para transferlerinde "Diğer" seçeneğini kullananları ilgilendiren önemli bir detay aktarıldı. Peki, vergi cezasıyla karşı karşıya kalmamak için ne yapmak gerekiyor? 'Diğer' seçeneğini kullanan kişiler için hangi durumlar riskli? Uzman isim tek tek açıkladı.

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HESABA GELEN PARA 'DİĞER' SEÇENEĞİYLE GÖNDERİLMİŞSE...

CNN Türk'te yer alan haberde "Eğer bir para hesabınıza göndericiden 'diğer' seçeneğiyle ulaştıysa kira geliri olmasa bile gelir vergisi cezasıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının vergi takibinde kullandığı bu yapay zeka sisteminin 'diğer' açıklamasıyla gönderilen parayı kira geliri olarak algılayıp kişiyi riskli gruba sokabileceği belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

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"DİĞER SEÇENEĞİ KONUT KİRASI OLARAK NİTELENDİRİLİP SİZE BUNUNLA İLGİLİ TEBLİĞ GELEBİLİR"

Yayında konuyla ilgili detayları anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili bakıldığı takdirde siz bankaya girip bir arkadaşınıza veya işinizle ilgili bir ödeme yaptığınız zaman havale veya EFT yöntemi direkt banka üzerinden seçiliyor. Bu akıllı telefonlarda seçtiğiniz zaman orada çıkacak olan havale EFT sonrasında diğer konut kirası iş yeri kirası e-ticaret ödemesi çalışan ödemesi ticari ödeme bireysel ödeme yatırım finansal ve eğitim ödemeleri ve aidat ödemeleri olarak birçok seçenek çıkıyor. Burada işinizle ilgili olan kıstası değil de kolaylık olsun diye karşılığını bulmadığınızdan dolayı 'diğer' seçeneğini seçiyorsunuz. 'Diğer' seçeneğini seçtiğiniz takdirde ise Gelir İdaresi Başkanlığı özellikle son 2 yıldır bununla ilgili yapay zekadan destek alıyor. Yapay zeka üzerinden kişilerin banka hesapları şöyle bir taranıp da süzüldüğü takdirde işte oradaki 'diğer' seçeneğini konut kirası olarak nitelendirip bunun üzerinden size SMS veya mail veya bununla ilgili bir tebliğ gelebilir.

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"ÖDEMENİN KARŞILIĞINDA OLAN KISTASIN SEÇİLMESİ GEREKLİ"

Burada önemlilik arz eden mutlaka ödemenin karşılığında olan kıstasın seçilmesi gerekli. Seçilmediği takdirde Vergi Dairesi bununla ilgili izaha davet komisyonları vardır. İzaha davete gittiğiniz zaman bu belgeleri yani banka ve PTT aracılığıyla gönderilen elektronik ortamda olan veya buna benzer bankadaki dekont üzerinden değerlendirildiği takdirde biz bunlara tevsik edici belge diye nitelendiririz.

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"PARAYI ALAN İÇİN DE GÖNDEREN İÇİN DE GEÇERLİ"

Sizin bir başkasına göndermiş olduğunuz belgenin size açıklamasını sorarlar. Bu parayı neden gönderdin? Bu parayı kayıt dışı olarak veya illegal bir olaydan mı kazandın, bununla ilgili sen bir başkasına transfer ettin... Bu gelen için de, parayı alan için de, gönderen için de geçerli bir durum.

Siz burada izahını karşılığında bir fatura veya bir belge sunmadığınız takdirde bununla ilgili direkt kaçakçılık cezası, vergi ziyan cezası adı altındai vergi usul kanununa istinaden bunun karşılığında ceza kesebilirler"

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"AÇIKLAYAMAZ, KARŞILIĞIMI GÖSTEREMEZSENİZ..."

Burçak Bozkuş yayında Yılmaz'a "Diyelim birine gönderdik para, geçmişe dönük ceza alıp almayacağımızı nerede bileceğiz?" sorusunu yöneltti. Bununla alakalı olarak Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili; para gitti, gittikten sonrasında vergi usul kanununda 5 yıl vardır. Yani 5 yıl geriye dönük olaraktan vergi dairesi sizi inceleme hakkına sahiptir. Bu 5 yıllık dönem hassas bir dönem. Vergi daireleri bünyesinde izaha davet komisyonları sizi her an çağırabilir. Eğer siz buradaki gönderdiğiniz rakamın karşılığında bir belge, bir fatura mevcutsa gönlünüz rahat olsun. Ama açıklayamadığınız, karşılığını gösteremediğiniz rakam üzerinden sistemde de vergi dairesi de keza ilgili kanunlar doğrultusunda ceza kesiyor.

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KİRA KONUSUNA DİKKAT

Şu an gündemde olan kira olduğundan dolayı siz bu kirayı elden verseniz veya bununla ilgili bankadan bile gönderseniz sistem üzerinden her iki taraftan bir tanesi de bunu mantıklı bir açıklamasını yapmadığı zaman cezai müeyyideleri ne kadar olacak? Buradaki rakam aylık 20 bin lira kira gönderiyorsunuz örnekleyerek anlatayım, yıllık olarak 240 bin lira yapıyor. Bunun yüzde 10'u kadar yani 24 bin lira gibi bir cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Rakamlar değiştikçe bu rakamlar da kendi içerisinde oransal olarak değişiyor. En düşük ceza şu anda 5 bin lira oldu. 5 bin lira üzerinden siz elden de verseniz veya hem mal sahibine hem kiracıya karşılıklı olarak bu cezalar ve aylık bazda kesiliyor. Bunları üst üste koyduğunuz takdirde de bu cezalar, orada bir üst limit var, 20 milyona kadar çıkabiliyor. 20 milyonun üzerinde rakam yoktur.

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KİRACILAR İÇİN RİSK VAR MI?

Var tabii ki. Burada hem kiracı hem kiraya veren anonim olarak vergi ziyana karşılık geldiğinden ötürü karşı karşıya ceza müeyyideleri var. Ama siz bu parayı gönderdiniz kiracı olarak, bununla ilgili size bir bilgi geldi. Onu 5 gün içerisinde gidip vergi dairesine izah ettiğiniz takdirde kiracıya bir ceza kesilmiyor. Sistemsel olarak parayı yatırdığınız zaman parayı alan da veren de sorumlu olduğunu söylemek istiyorum"

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Anahtar Kelimeler:
banka para
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