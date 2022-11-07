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Paranız cebinizde kalacak! Faturaları bu yollarla yarıya indirin

07.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının gelmesiyle faturalara bir de doğalgaz faturası eklendi. Ancak faturaları büyük ölçüde düşürmenin birçok yolu bulunuyor. Bu faturalarınız yarıya inecek, paranız cebinizde kalacak.

Paranız cebinizde kalacak! Faturaları bu yollarla yarıya indirin

Artan faturalardan sonra vatandaşlar tasarruf yollarını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde sizler için paranızı nasıl cebinizde tutacağınızı, faturaları nasıl yarıya düşürebileceğinizi anlattık. İşte ayrıntılar...

PRİZDEKİ FİŞLERİ ÇIKARIN

Elektrik faturasının fazla gelmemesini istiyorsanız, evinizdeki elektrik sisteminde topraklama olup olmadığını kontrol edin. Ardından az elektrik yakan elektronik aletler tercih edin. Gece yatmadan evvel tüm fişleri çıkardığınızdan emin oldun. Prizdeki her alet, düğmesi açık olması bile elektrik akımına devam eder.

Paranız cebinizde kalacak! Faturaları bu yollarla yarıya indirin

BULAŞIKLARI ELDE YIKAMAYIN

Su faturasını düşürmek için musluklarınızda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca çamaşır ve bulaşık makinesi gibi aletlerin suyunun çıkış noktasını kontrol edebiliyorsanız, attıkları suyu ziyan etmemek için bir kova doldurun. Bulaşık makineniz varsa, bulaşıkları elde yıkamayın.

Paranız cebinizde kalacak! Faturaları bu yollarla yarıya indirin

Sebzeleri musluğun altında değil bir kovaya doldurup yıkayın. Çamaşırları, bulaşıkları biriktirmeden makineyi çalıştırmayın. Duş alırken kese ve şampuan esnasında suyu kapatın.

SOBALI DOĞALGAZ KURUN

Doğalgazı sık sık açıp kapamak avantajlı değil dezavantajlıdır. Eviniz size aitse bir odasında mutlaka sobalı doğalgaz kurun. Sobalı doğalgaz peteklilere oranla yarı yarı fiyatına enerji harcar. Ayrıca petekleri devamlı açıp kapatmayın, sabit seviyede tutun. Kullanmadığınız odadaki petekleri açmayın.

Paranız cebinizde kalacak! Faturaları bu yollarla yarıya indirin

KALİTELİ ALIŞVERİŞ YAPIN

Alışverişe çıkmadan önce liste yapın ve yalnızca o listedekileri satın alın. Diğer türlü, ihtiyacınız olmayan şeyler alabilirsiniz.

Ucuz fiyata kıyafet almak yerine kaliteli olanı alın. Kaliteli olanı uzun süre kullanabilirsiniz.

Paranız cebinizde kalacak! Faturaları bu yollarla yarıya indirin

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi fatura

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