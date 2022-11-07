Paranız cebinizde kalacak! Faturaları bu yollarla yarıya indirin

Artan faturalardan sonra vatandaşlar tasarruf yollarını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde sizler için paranızı nasıl cebinizde tutacağınızı, faturaları nasıl yarıya düşürebileceğinizi anlattık. İşte ayrıntılar...

PRİZDEKİ FİŞLERİ ÇIKARIN

Elektrik faturasının fazla gelmemesini istiyorsanız, evinizdeki elektrik sisteminde topraklama olup olmadığını kontrol edin. Ardından az elektrik yakan elektronik aletler tercih edin. Gece yatmadan evvel tüm fişleri çıkardığınızdan emin oldun. Prizdeki her alet, düğmesi açık olması bile elektrik akımına devam eder.

BULAŞIKLARI ELDE YIKAMAYIN

Su faturasını düşürmek için musluklarınızda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca çamaşır ve bulaşık makinesi gibi aletlerin suyunun çıkış noktasını kontrol edebiliyorsanız, attıkları suyu ziyan etmemek için bir kova doldurun. Bulaşık makineniz varsa, bulaşıkları elde yıkamayın.

Sebzeleri musluğun altında değil bir kovaya doldurup yıkayın. Çamaşırları, bulaşıkları biriktirmeden makineyi çalıştırmayın. Duş alırken kese ve şampuan esnasında suyu kapatın.

SOBALI DOĞALGAZ KURUN

Doğalgazı sık sık açıp kapamak avantajlı değil dezavantajlıdır. Eviniz size aitse bir odasında mutlaka sobalı doğalgaz kurun. Sobalı doğalgaz peteklilere oranla yarı yarı fiyatına enerji harcar. Ayrıca petekleri devamlı açıp kapatmayın, sabit seviyede tutun. Kullanmadığınız odadaki petekleri açmayın.

KALİTELİ ALIŞVERİŞ YAPIN

Alışverişe çıkmadan önce liste yapın ve yalnızca o listedekileri satın alın. Diğer türlü, ihtiyacınız olmayan şeyler alabilirsiniz.

Ucuz fiyata kıyafet almak yerine kaliteli olanı alın. Kaliteli olanı uzun süre kullanabilirsiniz.





