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  4. Paranızı geri alabilirsiniz! Kabarık faturalara itiraz hakkı var: Özel hastanelerdeki isyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

Paranızı geri alabilirsiniz! Kabarık faturalara itiraz hakkı var: Özel hastanelerdeki isyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

27.08.2024 10:04
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Özel hastanelerde çıkan kabarık faturalar son dönemin en büyük şikayet konularından biri. Ücreti ödedikten sonra haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşların itiraz hakkı var. Haklı bulunmanız durumunda paranızı geri alabiliyorsunuz. İşte özel hastanelerde fahiş fiyatlarla karşılaşan vatandaşların başvurup hakkını arayabileceği yerler...

Film çektirmek 3 bin lira, kan tahlili 1000-1200 lira... Öyle özel hastaneler var ki fiyat tarifeleri cep yakıyor. Haliyle şikayetler her geçen gün artıyor. Oysa özel hastanelerin de Sağlık Bakanlığının belirlediği tedavi ve tetkik tarifesine uyması gerekiyor. Uymayan hastanelerden ödenen parayı geri almak mümkün!

HASTANELERE DE HASTAYA DA SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Vakıf üniversitesi hastanesi, özel hastane gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olan hastanelerde sağlık uygulama tebliğindei fiyatların iki katına kadar ek ücret alınabiliyor. Ancak vatandaşların haksızlığa uğramamak için öncelikle fiyat tarifesinden haberdar olması ve faturaları iyice incelemesi gerekiyor.

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"TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE BİLGİLENDİRİLMESİ LAZIM"

Bir de özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde alınan ilave ücretler ve katılım paylarının hesaba katılması gerekiyor. Konuyla ilgili Ekol TV'ye konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Şube Müdürü Dr. Nurgül Karabekmez, "Hastanelerde yapılan protokol gereği, alınacak oranların hastanın görebileceği yerde olması lazım. Hastanelerin tedaviye başlamadan önce alınacak ücretle ilgili hastayı bilgilendirmesi lazım" dedi.

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ÖZEL HASTANELER DE TARİFEYE UYMAK ZORUNDA

Sağlık Bakanlığı her tedavi ve tetkik için bir ücret belirliyor. Ücretler her yıl düzenli olarak bakanlığın internet sitesinde yayımlanıyor. Özel hastaneler de bu fiyat tarifesine göre fatura çıkarmak zorunda.

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HANGİ HASTANE NE KADAR KATKI PAYI ALIYOR?

Aile hekimliklerinde katkı payı alınmıyor. Devlet hastanelerinde 6 TL, eğitim-araştırma hastanelerinde 7 TL, üniversitelerde 8, özel sağlık hizmetlerinde ise 15 TL katkı payı alınıyor.

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PARAYI GERİ ALMAK MÜMKÜN

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan genel sağlık sigortası kapsamındaki vatandaşlardan belirlenen oranı aşan miktarda ilave ücret alanlara bunun 5 katı ceza uygulanacağını duyurmuştu.

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Alınan ilave ücret, belirlenen tavan fiyatları aşıyorsa vatandaşlar sosyal güvenlik il ve merkez müdürlükleri, ALO 170 ve CİMER üzerinden haklarını arayıp ücreti ödenen ücreti geri alabiliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı hastane fiyat özel hastane tarife ücret
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