Paranızı geri almayı unutmayın! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor, 309 milyon TL...

Koronavirüsle mücadele kapsamında gelen yasaklar bir dönem gündem olmuştu. Pandemi boyunca maske takmamanın cezası 900 TL, 'sokağa çıkma yasağı'nın ihlali ise 3 bin 150 TL olarak belirlenmişti.

1 MİLYON 388 BİN KİŞİ CEZA YEDİ

Pandemide 1 milyon 388 bin kişiye para cezası kesilirken, her dört kişiden birinin para cezasını ödediği öğrenildi.

İADE SÜRECİ BAŞLADI

Pandemi döneminde ceza yeyip ödeyenlerin paralarının iade süreci başladı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Show Haber'de yer alan habere göre; öncelikle başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Forum doldurulduktan sonra varsa idari yaptırım tutanağıyla birlikte ödeme yapıldığına dair makbuz da eklenerek ödemenin yapıldığı idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapmak gerekiyor.

İnternette gib.gov.tr üzerinden de başvuru yapmak mümkün. Eğer ödemeler cezayı veren kurumun muhasebe birimine veya mal müdürlüğüne yapıldıysa doğrudan ya da e-posta ile başvuru da yapılabiliniyor.

İade işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak. Özellikle başvuru formu doldurulurken, banka ve IBAN no bilgilerinin doldurulması da büyük önem taşıyor. Çünkü para iadeleri banka hesaplarına yapılacak.

İADEYİ BEKLEYEN 309 MİLYON LİRA VAR

Toplam iade tutarının 309 milyon TL'yi bulacağı belirtiliyor.



