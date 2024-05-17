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Parası olan bankalara koşmuştu! Mevduat faizlerinde ters köşe! Bir ayda asgari ücretin iki katından fazla getiri!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.05.2024 08:23
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Yüksek faizler nedeniyle parası olan bankalara koşmuştu. Mevduat faizlerinden yüzde 60'a dayanmışken geri çekilme geldi. Yatırımcılar 'Mevduat faizindeki düşüşler devam edecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Faizlerde geri çekilme yaşansa da 1 milyon TL'nin getirisi ise asgari ücretin iki katından fazla...

Parası olan bankalara koşmuştu! Mevduat faizlerinde ters köşe! Bir ayda asgari ücretin iki katından fazla getiri!

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarması ve TL mevduatı destekleyici adımları sonrası mevduat faizleri uçuşa geçmişti. TL mevduat tasarruflarından elde edilen gelire uygulanan stopaj oranlarının artırılmasının ardından bankalarda TL mevduat faizlerinde düşüş yaşandı. Yüzde 60'a dayanan mevduat faizleri yüzde 54-55 bantlarına düştü. Mevduat faizindeki düşüşe rağmen 1 milyon TL'nin aylık getirisi ise dikkat çekti.

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FAİZ ORANLARI

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş faiz oranlarına ilişkin, "Hala hoş geldin kampanyaları var ancak şu anda piyasada ağırlıklı olarak yüzde 54-55 oranında faizleri görüyoruz. Şu anda piyasa kendini bulmuş durumda. Bankaya göre değişmekle birlikte yüzde 54-55 aralığında mevduat faizleri söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

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1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

Şu anda piyasada ağırlıklı olan yüzde 54 faiz oranı üzerinden yapılan bir hesaplamada 1 milyon TL mevduatı olan bir kişinin aylık kazancı vergiler düşürüldükten sonra net olarak 43 bin 500 ile 44 bin TL arasında değişmektedir.

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"3-4 AY BOYUNCA FAİZLERİN BU SEVİYELERDE KALACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Yılın üçüncü çeyreğinden sonra, 4’üncü çeyrekle birlikte artık faiz artırımından ziyade faiz indirimlerinden bahsediyor olacağız. Şu anda TL’nin cazibesi giderek artmakta. 3-4 ay boyunca faizlerin bu seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Bankaların belirli dönemler itibarıyla yapmış olduğu kampanyalar ve hoş geldin faizlerini istisna olarak sayıyorum. Özetle mevduat faizlerinde daha fazla artış beklemiyoruz. 10’uncu aydan itibaren piyasada faizlerde düşüş beklenmektedir.”

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