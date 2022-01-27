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Park halindeki otomobilin gideri dudak uçuklattı!

27.01.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerdeki fiyat artışlarıyla birlikte bir ailenin sadece ev içi aylık asgari sabit gideri 3 bin 200 TL’ye yükseldi. Hiç kullanılmayan, kapı önünde bekletilen otomobilin ise sabit giderlerinin aylara bölünmüş hali 500 lira olarak belirlendi.

Park halindeki otomobilin gideri dudak uçuklattı!

Yeme içme, giyim kuşam gibi temel ihtiyaçların bile dahil olmadığı, 4 kişilik ailenin ‘sağlıklı bir ortamda’ yaşayabileceği konutun asgari sabit giderlerine ilişkin anket düzenledi. Yapılan ankete göre, aile ekonomisinde en büyük gider kalemini kira oluşturuyor. Kiralar merkeze yakınlık, lüks ve büyüklüğüne göre çok büyük değişkenlik gösterse de sağlıklı bir ortamda yaşanabilecek kombili 3+1 konutların asgari kirası 1750 TL’den başlıyor.

Sabit giderler arasında ikinci büyük kalem ise ısınma ve mutfakta kullanılan doğalgaz. Ankete göre doğalgaza ödenen paranın aylık ortalaması 450 TL’yi buluyor. Sırasıyla diğer sabit giderlerin asgari miktarları, elektrik faturası için 300 TL, telefon faturası için (4 hat) 250 TL, apartman aidatı 200 TL, su 150 TL, internet 100 TL olarak kayda geçti.

OTOMOBİLİN GİDERİ PARK HALİNDE 500 TL

Toplam tutarı 3 bin 200 TL’ye ulaşan konutların aylık sabit giderlerinin dışında aile bütçelerini zorlayan bir başka kalemi ise ulaşım masrafları oluşturuyor.

Otomobili olmayan ailelerde, ebeveynlerin işe, çocukların da okula gidiş geliş için toplu ulaşıma harcadıkları aylık para 900 TL’yi buluyor. Otomobil varsa bütçeler iyice zorlanıyor. Hiç kullanılmayan, kapı önünde bekletilen otomobilin bile kasko, trafik sigortası, yıllık bakım, muayene gibi sabit giderlerinin aylara bölünmüş gideri en az 500 TL. Her gün 10 kilometrelik işyerine aracıyla düzenli gidip gelen bir kişinin akaryakıt harcaması ise 1000 TL’ye yaklaşıyor.

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