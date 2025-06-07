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Parmak büyüklüğünde, yapışınca bırakmıyor: Cezası 557 bin TL! 'Kırmızı liste'de yer alıyor

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve bu nedenle 'kırmızı liste'de yer alarak koruma altına alınan geyik böceği (Lucanus cervus), Adana'nın Feke ilçesinde görüldü. Bu nadir türü kasten öldürmek ya da ticaretini yapmak yasak. Yasağı ihlal eden kişilere 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanıyor.

Parmak büyüklüğünde, yapışınca bırakmıyor: Cezası 557 bin TL! 'Kırmızı liste'de yer alıyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği (Lucanus cervus), Adana’nın Feke ilçesinde görüntülendi. Böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

Türkiye'de Hatay Amanos Dağları’nda yaşadığı bilinen, akademik çalışmalara konu olan ve doğada ekolojik denge açısından büyük öneme sahip geyik böceği, Adana Feke'de bir köy evine girdi.

NEREDEYSE PARMAK KADAR

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Neredeyse parmak büyüklüğünde olan ve görenleri ürküten geyik böceği dikkat çekti. Yöre sakinlerini bu mevsimde zaman zaman gördükleri böceğe 'boynuzlu karınca' dediği öğrenildi.

ZARAR VERİLMESİ VE TİCARETİ YASAK

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de, türün yaşam alanlarını genişletmek için çalışmalar yaptığı böceğin doğa dostu olduğu belirtildi. Boynuzları ve iri yapısıyla farklı bir görünüme sahip olan geyik böceğinin orman ekosistemlerinde 'çiftçi' görevi üstlenerek toprağın sağlığına katkı sağladığı bildirildi.

CEZASI 557 BİN TL

Koruma altındaki böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi. Daha önce, Japonya’da evcil hayvan olarak beslenen ve koleksiyonlarda değerlendirilen bazı geyik böceklerinin 15 bin ile 100 bin dolar arasında satıldığı gündeme gelmişti.

YÖRE HALKI 'BOYNUZLU KARINCA' DİYOR

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Feke’deki evinde geyik böceğini bulan Emine Çağlar, "Yazın bu böcek evimize her zaman gelir. Elimizle tutamayız, sert şekilde ele yapışır. Dışarıdan gelenler korkar ama biz köylüler alışığız. Akşam ışığa daha çok gelir. Biz buna 'boynuzlu karınca' deriz. Meğer asıl adı geyik böceğiymiş.

YAPIŞTI MI BIRAKMIYOR

Böyle böceklere zarar vermeyeceksin, seveceksin, kıymayacaksın. Sana bir şey yapmazlar. Eline yapıştı mı kolay kolay bırakmaz, ama canını yakmadan doğaya salacaksın" diyerek bilgi verdi.

(İHA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ceza geyik böcek
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