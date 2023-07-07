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PASAPORT YENİLEME ÜCRETİ 2023: Pasaport çıkartma fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? KDV ile harç fiyatlarında artış Resmi Gazete'de!

07.07.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasaport yenileme ücreti 7 Temmuz 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde yüzde 50 artış yapıldığı aktarıldı. Yüzde 18 olan KDV yüzde 20’ye, yüzde 8 olarak uygulanan KDV ise yüzde 10’a çıkarıldı. Peki, pasaport çıkartma fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte zam sonrası 2023 pasaport yenileme ücreti...

PASAPORT YENİLEME ÜCRETİ 2023: Pasaport çıkartma fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? KDV ile harç fiyatlarında artış Resmi Gazete'de!

Pasaport yenileme ücreti ile ilgili araştırmalar Resmi Gazete'de yer alan karar sonrası 7 Temmuz 2023 Cuma günü hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı. Gelen zam sonrası pasaport çıkartma fiyatı merak konusu oldu. 2023 pasaport yenileme ücreti ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PASAPORT HARÇ BEDELİ NE KADAR 2023?

Pasaport fiyatları değişti. Bilindiği üzere 6 aylık, 1, 3, 10 yıllık pasaport fiyatları her yıl güncelleniyor. Buna göre 6 aylık süre için harç bedeli 689,70 TL, defter bedeli 501.00 TL oldu. Toplam ücret 1.197,70 TL.

1 yıl süreli pasaport harcı 1.008,30 TL, defter bedeli ise 501,00 TL oldu. Yani toplamda 1.509,30 TL ödenecek.

2 yıl için harç ücreti 1.646,10 TL, defter bedeli ise 501,00 TL olarak açıklandı. Son zamla toplamda 2.147,10 TL oldu.

3 yıl süreli pasaport harcı 2.338,50 TL oldu. Defter bedeli 501,00 TL olarak açıklandı. Toplamda 2.839,50 TL ödenecek.

3 yıldan fazla süre için ise fiyatlar belli oldu. Harç bedeli 3.295,50 TL olarak açıklandı. Defter bedeli 501,00 TL oldu. Toplamda ödenecek tutar 3.796,50 TL.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pasaport randevusu nasıl alınır sorusuna cevap almak, ne yazık ki işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Bunun için bazı evrakları da hazırlamanız gerekiyor. Peki 2022 pasaport başvuruları için hangi evraklar gerekiyor? İşte o evrakların listesi.

T.C. Kimlik Kartı

2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu

Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.

Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu

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Merak edilen zamlı tutar belli oldu! Merak edilen zamlı tutar belli oldu!
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