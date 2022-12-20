Pasif gelir nedir, nasıl elde edilir? Pasif gelir kaynakları nelerdir?

Pasif gelirin ne olduğu ve nasıl elde edildiği pasif gelir elde etmek isteyen kişiler tarafında sıklıkla araştırılır. Pasif gelir kaynaklarının bilinmesi ile birçok kişi ek gelir elde edebilir. Hâlihazırda vakit harcanarak kazanılan gelire aktif gelir denir. Aktif gelir zaman ve emek harcanarak elde edilir. Pasif gelir ise kişilerin ek gelir elde etmek için tercih ettikleri bir gelir türüdür. Kişiler hem ek gelir elde eder hem de fazla vakit ve emek harcamaz. Ancak hiç çalışmadan pasif gelir elde etmek pek mümkün değildir.

Pasif gelir nedir?

Pasif gelir temel olarak kişinin daha az zaman harcayarak veya hiç zaman harcamayarak elde ettiği gelir türüdür. Aktif gelirin aksine harcanan emek bakımından da pasif gelirde daha az emek harcanır. Düzenli gelir ve ek gelir sağlamak adına pasif gelir elde etmek oldukça etkilidir. Pasif gelir kısa vadeli ödünler vererek uzun vadede getiri sağlayabilecek bir gelir yöntemidir. Pasif gelirin en temel kuralı zamanı korumaktır. Pasif gelir elde edebilmek için zamanın büyük bir çoğunluğu pasif gelire ayrılmamalıdır ki fazla zaman harcanıyorsa bu pasif değil aktif gelir olur. Aynı zamanda tam zamanlı olarak yapılan iş de pasif gelir değildir. Yan ve ek işlerin de pasif bir gelir hâline gelmesi için sistematik bir hâle getirmek gerekir.

Pasif gelir nasıl elde edilir?

Alternatif bir gelir kaynağı elde etmek için pasif gelir kaynağı üretmek mümkündür. Pasif gelir kaynağı üretmek için birçok yolu vardır. Kişiler, birikimleriyle veya herhangi bir ilgi alanına yeteneklerine göre pasif gelir sahibi olabilir. Bu sayede elinizde bulunan imkânlara göre pasif gelir elde edebilmek mümkündür. Aktif gelir haricinde pasif gelir elde edebilmek için internet üzerinden satış yapmak, aracını kiraya vermek gibi bazı yollar mevcuttur. Pasif gelir kaynakları ile bazı avantajlara sahip olmak mümkündür. Kişiler aktif gelirin aksine kendi çalışma saatlerini veya günlerini kendilerine göre ayarlayabilir. Ayrıca iyi bir yatırım yolu ile pasif gelir kaynağı üretmek, işinizi büyütebilir ve yeni gelir yolları açabilir.

Pasif gelir elde etmek için yöntemler nedir?

Aktif gelirin aksine pasif gelir minimum düzeyde emek ve vakit harcanması ile elde edilir. Pasif gelir ilk başlarda emek ve vakit gerektirebilse de belirli bir süre sonra herhangi bir emek ve vakit harcamadan da elde edilmesi gerekir. Bugün 5 saatte yapıp 100 TL kazandığınız bir işi bir sonraki hafta ve ilerleyen dönemlerde de yine 5 saate yapıp 100 TL kazanıyorsanız bu pasif gelir olmaz.

Pasif gelir elde etme yöntemleri arasında araç veya ekipmanları kiralamak, emlak yatırımı yapma veya evinizi kiraya vererek ek gelir elde etmek mümkündür. Ayrıca pasif gelir elde etme yöntemleri arasında kişinin kendi becerileri de yer alır. Pasif gelir kaynağı üretmek için yöntemler temel olarak iki şekildedir:

Para üzerinden pasif gelir: Burada daha çok faiz, kâr veya kira getirileri yer alır. Yatırım üzerinden ilerleyen bu pasif gelir emlak yatırımı yapmak, birikim hesabı açmak ya da bazı hisse senetlerine yatırım yapmak gibi yöntemler bulunur.

Yetenek üzerinden pasif gelir: Yetenek ve ilgi alanları dâhilinde pasif gelir elde etmektir. Bunun içerisinde online dersler vermek, kitap yazmak, online kurs oluşturmak gibi yöntemler bulunur.

Pasif gelir kaynakları nelerdir?

Pasif gelir kaynakları oldukça fazladır. Son yıllarda sıklıkla merak edilen konular arasında olan pasif gelir kaynakları yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Aktif gelirin yanı sıra pasif gelir elde etmek bir ek gelir yerine geçmektedir. Pasif gelir elde ederken kişiler hem hâlihazırda var olan para üzerinden elde edilebilirken hem de kişinin yetenekleri üzerinden elde edilebilir.

Pasif gelir kaynaklarından en çok dikkat çekeni ve ilgi göreni internetten pasif gelir kaynağı elde etmek konusudur. İnternetten pasif gelir kaynağı elde etmek oldukça avantajlı bir hâle gelebilir. Hem harcanan emek hem de zaman olarak internet üzerinden pasif gelir elde etmenin birçok yolu vardır. İnternetten pasif gelir kaynağı elde etmek için birçok alan vardır. İnternetten pasif gelir kaynağı üretmek için bazı yöntemler: