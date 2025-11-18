FİNANS

Pasifik Holding'in halka arzına yoğun ilgi gösterildi! Açıklama geldi

Pasifik Holding'in halka arzına, bireysel yatırımcılardan tahsis edilen tutarın 3,74 katı, kurumsal yatırımcılardan ise tahsis edilen tutarın 1,5 katı talep girişi oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiği, teknoloji ve savunma sanayisindeki atılımları ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla faaliyet gösteren Pasifik Holding'in 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Pasifik Holding'in halka arzında toplam 4 milyar lira nominal değerli hisse senedi, pay başına 1,50 liradan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunuldu. Holdingin halka arzının toplam büyüklüğü ise 6 milyar lira oldu.

Holdingin halka arzına, bireysel yatırımcılardan tahsis edilen tutarın 3,74 katı, kurumsal yatırımcılardan ise tahsis edilen tutarın 1,5 katı talep girişi gerçekleşti. Bu süreçte, 4 milyar lira nominal değerli payların 2,6 katına denk gelen 10 milyar 490 milyon 755 bin 524 lira değer olmak üzere, toplam 15,7 milyar liralık talep geldi.

Halka arz sonucunda toplam 659 bin 21 yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Halka arza konu olan nominal değerli hisselerin yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Pasifik Holding, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80'ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üzere yeni yatırımlarda, yüzde 10'unu işletme sermayesinde, kalan yüzde 10'luk kısmı da finansal borçların ödenmesinde kullanacak. Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

