Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun özgeçmişinde dikkat çeken detay! 2013'te bitirdiğini açıkladığı yüksek lisans programı ilk mezununu 2015 yılında vermiş

'Küflü çikolata' paylaşımına verdiği yanıtla gündem olan ve ardından Patiswiss firmasındaki CEO'luk görevinden istifa eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun özgeçmişindeki eğitim bilgileriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. T24'ün haberine göre, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun özgeçmişinde, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mezunu olduğunu belirtmesi tartışma yarattı.

PROGRAM 2012'DE BAŞLAMIŞ

Üniversitesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız’ın 2011 ile 2013 yılları arasında tamamladığını söylediği programın 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde başladığı, programın ilk mezununu 2015 yılında verdiği anlaşıldı. Linkedin profiline göre 2005-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü tamamlayan Yıldız, 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı.

Ancak, Hacettepe Üniversitesi’nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız’ın 2013 yılında tamamlandığını söylediği program, 2012-2013 yılında başladı. Program ilk mezununu da 2015 yılında verdi.

"BİLGİ DOĞRU DEĞİLDİR"

Hacettepe'de öğretim üyesi olan Erdi Daşdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız'ın bilgileri ile ilgili "2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir." ifadelerini kullandı.

Gelen sorular üzerine bilgilendirme: Patiswiss CEO'su@elifasliyildiz

'ın Linkedin'indeki(https://t.co/7MJ8h5OMDX…) 2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir. #Patisswiss #elifasliyildiz — Erdi Dasdemir (@erdi_dasdemir) April 23, 2024

İSVİÇRE MERKEZLİ FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Diğer yandan İsviçre merkezli orijinal Patiswiss markası da açıklama yaparak Türkiye'deki Patiswiss firması ile alakası olmadığını duyurdu. Patiswiss AG, açıklamasında, Patiswiss Çikolata’ya geçmişte marka koruma ihlalinden dava açmış olduğunu açıkladı .İsviçreli şirket, “Patiswiss AG İsviçre'nin ticari marka korumasının ihlalleri birçok ülkede tescil edildiğinden, geçmişte birkaç kez Patiswiss Çikolata'ya karşı ticari marka kanunu kapsamında yasal işlem başlatmıştı” ifadelerini kullanarak, Türkiye merkezli şirketle aralarındaki hukuki süreçlere dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Patiswiss markasının ürettiği çikolatanın küflü çıktığına dair paylaşım yapan bir tüketiciye, Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun verdiği yanıt tepki çekmişti. "Karşında biz ve dev Migros var" ifadelerini kullanan Tunaoğlu, daha sonra paylaşımını silmişti.



Tunaoğlu, tüketiciye sert ifadelerle şunları yazmıştı:

“Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

İSTİFA ETMİŞTİ

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından, görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" demişti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





