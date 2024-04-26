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Paylaşılan adisyon sosyal medyada gündem oldu! Çay, börek, ayran, su 2499 lira

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.04.2024 07:30
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Sosyal medyanın gündeminde bu kez de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan çay, su, börek ve ayran vardı. Bir kişinin paylaştığı adisyonda 4 kalem ürünün 2 bin 499 lira olması tartışmalara yol açtı. Kimisi havalimanlarının her zaman pahalı olduğunu savunurken kimi de acil denetim istedi.

Paylaşılan adisyon sosyal medyada gündem oldu! Çay, börek, ayran, su 2499 lira

Artan fiyatlar her gün farklı şekilde gündem olmaya devam ediyor. Bunun son örneği yine sosyal medyada Sabiha Gökçen'de yemek yiyen birinin adisyonunu paylaşmasıyla yaşandı.

FF

Söz konusu adisyonda kıymalı köy böreği, 2 ayran, 1 çay, 1 su 2 bin 499 lira tuttu. Fiyatların bu kadar yüksek olması sosyal medyayı ikiye böldü.

Paylaşılan adisyon şu şekilde;

Ekran Alıntısı

Sosyal medyanın gündemine oturan fişle ilgili de şu yorumlar yapıldı;

  • Uzmanlar bu konuda uyardı: Yemeyin.

  • Bağcılar meşhur Sarıyer börekçisinde hepsi 90 tl:)

  • Uçuk kira ödeyen mekanlar normaldir ne yediğin değil nerede yediğin önemli maliyet meselesi.

  • Biz de yıllardır hava alanlarında yiyecek içecek niye bu kadar pahalı diye anlam veremiyorduk.

  • Havaalanı yanında atıştırmalık ve su götürmeyen ya çok zengindir yada ilk defa havaalanına gidiyordur.

  • Suyun fiyatı halis mi?

  • Hayatında ilk kez havalimanına gitmiş belli.

  • Denetlemeye buradan başlayın.

  • Tanesi 218 TL’ye ayran mı olurmuş.

  • Yemeyin kardeşim siz de, her yerde fiyatlar yazıyor. Bakalım kime satacaklar.
    Canlı Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen adisyon
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