Pazarlarda yeni dönem! Fiyatlardaki artış sonrası kredi kartı...

Pazarcı esnafı, alım gücündeki düşüş ve enflasyon nedeniyle müşterilerin talepleri doğrultusunda kartlı ödeme sistemine geçti. Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nda meyve tezgahı bulunan Nurullah Geriş müşterilerine kredi kartı ile alış-veriş imkanı sağlayıp, tezgahında devreye soktuğu post cihazı ile hem işlerini arttırdı hem de vatandaşlara da kolaylık sağladı.

Müşterilerinin çoğunun bu uygulamayı ilk defa gördüğünü kaydeden pazarcı Nurullah Geriş, “Vatandaşlarımızın bir çoğu artık nakit para taşımayı tercih etmiyor. Korona virüs pandemisi ile birlikte bu durum hijyen açısından daha da önem kazandı. Artan fiyatlar nedeniyle market müşterileri genelde meyve-sebze satın almak için pazarı tercih ediyorlar. Biz de müşteri kaybetmemek ve müşterilerimize kolaylık sağlamak amacıyla post cihazı satın alarak uygulamaya koyduk. Müşterilerimizin geneli uygulamadan memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Daha bu uygulamaya yeni başlamamıza rağmen işlerimiz de artış yaşamaya başladık" dedi.

Semt pazarlarında genellikle giyim üzerine satış yapan esnaflarda görmeye alışkın oldukları pos cihazını meyve tezgahında görünce şaşırdıklarını belirterek kredi kartı ile alış-veriş yapan vatandaşlar, "Güzel bir girişimcilik örneği olmuş. Nakit para taşımak yerine kredi kartı ile alış-veriş yapmak daha pratik oluyor" diye konuşarak uygulamanın tüm pazar geneline yayılmasını temenni ettiler.

