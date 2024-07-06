FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pazartesi başlıyor! Karar alındı: Haftanın 1 günü kapalı olacak

Pazartesi başlıyor! Karar alındı: Haftanın 1 günü kapalı olacak

06.07.2024 11:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı.

Pazartesi başlıyor! Karar alındı: Haftanın 1 günü kapalı olacak

Bakanlık, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.

BERBERLER PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı olacağını söyledi. Akyüz, kararın berberler adına sevindirici olduğunu belirterek "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi." ifadelerini kullandı.

TALEP ONLARDAN GELDİ

Söz konusu düzenlemeyle berberlerin artık bir gün dinlenerek daha dinç olabileceğine dikkati çeken Akyüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Esnafımız eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramıyordu, bu nedenle de böyle bir düzenlemenin beklentisi içindelerdi. Valiliğin bu konu hakkında daha önce almış olduğu bir karar vardı. Onlar da bizim talebimiz doğrultusunda pazar günü berberlerin kapatılmasına karar vermişti. Resmi yazı bizlere ulaştığı andan itibaren İstanbul'da berberler pazar günleri artık kapalı olacak."

"HAKSIZ REKABET ORTADAN KALKTI"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da kentte bulunan berberlerin artık pazar günleri çalışmayacağını bildirerek "Bu kararı berberler olarak bekliyorduk. Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu." dedi.

Kara, valilikle yaptıkları görüşmede pazar günü berberlerin kapalı olmasının uygun olduğunu belirdiklerini ifade ederek berberlerin söz konusu karardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Pazartesi gününden itibaren berberlerin haftanın 6 gün çalışacağını belirten Kara, "Berberlerimiz artık bir gün dinlenme fırsatı bulacağı için daha verimli çalışacak. Esnafımız ailesine ve sevdiklerine zaman ayıramıyordu. Düzenlemeyle berberlerimiz artık kendilerine ve sevdiklerine vakit ayıracak." diye konuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyumcular gram altının alternatifini açıkladıKuyumcular gram altının alternatifini açıkladı
Rekabet Kurumu, Şişecam'a soruşturma açtı!Rekabet Kurumu, Şişecam'a soruşturma açtı!
Emekliye zammın ardından 30 bin liraya kadar yükselebilirEmekliye zammın ardından 30 bin liraya kadar yükselebilir
Anahtar Kelimeler:
Berber
En Çok Okunan Haberler
Günlük kiralık evde ölüm randevusu!

Günlük kiralık evde ölüm randevusu!

Van'da olaylı konser... "Ne mutlu Türküm" diye bitirdi, ortalık karıştı!

Van'da olaylı konser... "Ne mutlu Türküm" diye bitirdi, ortalık karıştı!

Sıfır otomobilde yepyeni dönem tüm dengeleri değiştirecek

Sıfır otomobilde yepyeni dönem tüm dengeleri değiştirecek

Merkez Bankası o tarihi işaret etti: Sona eriyor!

Merkez Bankası o tarihi işaret etti: Sona eriyor!

Emekliye zammın ardından 30 bin liraya kadar yükselebilir

Emekliye zammın ardından 30 bin liraya kadar yükselebilir

Dünyaca ünlü iki moda devine kayyum

Dünyaca ünlü iki moda devine kayyum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.