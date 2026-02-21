FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Pazartesi günü altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların gözü bu haberde: Uzman isim tahminini açıkladı

Cuma günü 7360 TL seviyesinde haftayı kapatan gram altın piyasasının pazartesi günü haftaya nasıl başlayacağı yatırımcılar için merak konusu. Konuyla ilgili açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD ile İran arasındaki gerilime dikkat çekerek, "Eğer böyle bir durum olursa, pazartesi günü piyasaların açılışı başka bir seviyede olur" diyerek gram altınla ilgili olası beklentisini açıkladı.

Pazartesi günü altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların gözü bu haberde: Uzman isim tahminini açıkladı
Mustafa Fidan

Sözcü TV ekranlarında Gülinay Selçuk'un sorularını yanıtlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaşanan ABD-İran gerilimin pazartesi günü altın piyasasına etkisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yıldırımtürk, cuma günü piyasaların kapanışı sonrası hareketliliğe değinerek pazartesi günü gram altın fiyatının ne yönde olacağına dair görüşünü iletti.

Pazartesi günü altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların gözü bu haberde: Uzman isim tahminini açıkladı 1

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTADA ARTACAK MI? UZMAN İSİM DUYURDU

Altın fiyatlarında yükseliş yeni rekorlar kırarak devam ediyor. Bir süredir yatay seyirde yükseliş ve düşüşünü sürdüren altın fiyatlarıyla ilgili Altın ve Para Piyasaları UZzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şunları söyledir;

"Cuma günü kapanışında uluslararası poiyasada altın yükseldi, bu risk satın alındı. Eğer ABD-İran çatışmaıs olursa bunun piyasada etkilerini göreceğiz. İçerde 7360 TL idi gram altın şu an serbest piyasada 7450 civarında. Muhakkak ki eğer böyle bir çatışma olursa bunun etkileri görülecek. ABD ile İran arasında çetin bir pazarlık geçiyor ama çatışma ihtimalini düşük tutuyorum. Bu kadar ABD gücünün oraya yığılması, İran'ı pazarlıkta sıkıştırmak için. Süreç bir savaş durumunu çağrıştırıyor, orada bir savaş olması kolay atlatılabilecek bir süreç değil.

ABD'nin amacı İran'a Çin ticareti ve Çin'in İran'dan petrol alımını azaltmak ve durdurmak.

Pazartesi günü altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların gözü bu haberde: Uzman isim tahminini açıkladı 2

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Haftasonu için yatırımcıların pozisyonu ne? Alım telaşındalar mı?

Ocak enflasyonu yüksek geldi biliyorsunuz. Şubat ayının da öyle olması bekleniyor. Yani yatırımcılar biraz da enflasyon sebebiyle altın yatırımına yöneliyor.

Alıcılar daha fazla alım konumunda. Satış ise az. Varsa da başka bir yatırım aracı için, ev almak araba almak için satışa yöneliyorlar. Gramaj olarak daha yüksek olsa da adet olarak daha az satış var.

Pazartesi günü altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların gözü bu haberde: Uzman isim tahminini açıkladı 3

"ALTININ ASIL ARTMA SEBEBİ..."

Altın dışındaki değerli metallere gelecek olursak, evet nadir metaller konusunda artış olabilir. Yeni teknolojilerde gerek yapay zeka gerek elektrikli araçlar konusunda değerli minarellere rağbet fazla. ABD'nin ticaret savaşlarına bu kadar önem vermesinin sebebi, artık satacak çok bir şeyi yok. Cep telefonu konusunda küresel rakipler var. Otomobil konusunda da öyle. Artık ağır sanayi veya savunma sanayisiyle ilgili gereçler. Bunlar silahlar veya savaş uçaklar. Trump biraz tüccar zihniyetli olduğu için bunların satışına önem veriyor. Bu yüzden de jeopolitik çatışmalar olacak ki satılsın. Bu süreçte değerli minarellerin fiyatında artış olabilir.

Altının asıl artma sebebi, birçok ülke merkez bankasının ABD on yıllık tahvillerini satıp altın almalarından kaynaklı. Başta Çin Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarında para birimine güven azaldı, altına yöneldiler. Son dönemde Avrupa Merkez Bankası Başkanının görevinden ayrılacak olması ve siyasete girme planları, euronun dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı. Trump bir yandan da zayıf dolar istiyoruz demişti. ABD'nin ekonomik verileri ve faiz indirimlerine bir çağrışım yapıyor. Altın fiyatları da bu yüzden yükseliyor.

Pazartesi günü altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların gözü bu haberde: Uzman isim tahminini açıkladı 4

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk

"ALTINLA BERABER GÜMÜŞ, PLATİN VE POLADYUMDA DA YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Altınla beraber gümüş, platin ve poladyumda da yükseliş olabilir. Ama nadir mineral fiyatları daha da yükselecekti. Fakat bunlara çok da yatırım aracı olarak bakmamak gerektiğini düşünüyorum.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan atama açıklaması: Tarih verdiSağlık Bakanı Memişoğlu'ndan atama açıklaması: Tarih verdi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.182,08
7.183,04
% 2.07
23:59
Ons Altın / TL
223.357,47
223.474,07
% 2.08
23:59
Ons Altın / USD
5.096,79
5.097,47
% 1.9
23:59
Çeyrek Altın
11.491,33
11.744,27
% 2.07
23:59
Yarım Altın
22.910,84
23.488,54
% 2.07
23:59
Ziynet Altın
45.965,32
46.833,42
% 2.07
23:59
Cumhuriyet Altını
49.232,00
49.976,00
% 1.21
12:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyat gümüş fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.