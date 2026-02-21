Pazartesi günü altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların gözü bu haberde: Uzman isim tahminini açıkladı

Sözcü TV ekranlarında Gülinay Selçuk'un sorularını yanıtlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaşanan ABD-İran gerilimin pazartesi günü altın piyasasına etkisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yıldırımtürk, cuma günü piyasaların kapanışı sonrası hareketliliğe değinerek pazartesi günü gram altın fiyatının ne yönde olacağına dair görüşünü iletti.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTADA ARTACAK MI? UZMAN İSİM DUYURDU

Altın fiyatlarında yükseliş yeni rekorlar kırarak devam ediyor. Bir süredir yatay seyirde yükseliş ve düşüşünü sürdüren altın fiyatlarıyla ilgili Altın ve Para Piyasaları UZzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şunları söyledir;

"Cuma günü kapanışında uluslararası poiyasada altın yükseldi, bu risk satın alındı. Eğer ABD-İran çatışmaıs olursa bunun piyasada etkilerini göreceğiz. İçerde 7360 TL idi gram altın şu an serbest piyasada 7450 civarında. Muhakkak ki eğer böyle bir çatışma olursa bunun etkileri görülecek. ABD ile İran arasında çetin bir pazarlık geçiyor ama çatışma ihtimalini düşük tutuyorum. Bu kadar ABD gücünün oraya yığılması, İran'ı pazarlıkta sıkıştırmak için. Süreç bir savaş durumunu çağrıştırıyor, orada bir savaş olması kolay atlatılabilecek bir süreç değil.

ABD'nin amacı İran'a Çin ticareti ve Çin'in İran'dan petrol alımını azaltmak ve durdurmak.

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Haftasonu için yatırımcıların pozisyonu ne? Alım telaşındalar mı?

Ocak enflasyonu yüksek geldi biliyorsunuz. Şubat ayının da öyle olması bekleniyor. Yani yatırımcılar biraz da enflasyon sebebiyle altın yatırımına yöneliyor.

Alıcılar daha fazla alım konumunda. Satış ise az. Varsa da başka bir yatırım aracı için, ev almak araba almak için satışa yöneliyorlar. Gramaj olarak daha yüksek olsa da adet olarak daha az satış var.

"ALTININ ASIL ARTMA SEBEBİ..."

Altın dışındaki değerli metallere gelecek olursak, evet nadir metaller konusunda artış olabilir. Yeni teknolojilerde gerek yapay zeka gerek elektrikli araçlar konusunda değerli minarellere rağbet fazla. ABD'nin ticaret savaşlarına bu kadar önem vermesinin sebebi, artık satacak çok bir şeyi yok. Cep telefonu konusunda küresel rakipler var. Otomobil konusunda da öyle. Artık ağır sanayi veya savunma sanayisiyle ilgili gereçler. Bunlar silahlar veya savaş uçaklar. Trump biraz tüccar zihniyetli olduğu için bunların satışına önem veriyor. Bu yüzden de jeopolitik çatışmalar olacak ki satılsın. Bu süreçte değerli minarellerin fiyatında artış olabilir.

Altının asıl artma sebebi, birçok ülke merkez bankasının ABD on yıllık tahvillerini satıp altın almalarından kaynaklı. Başta Çin Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarında para birimine güven azaldı, altına yöneldiler. Son dönemde Avrupa Merkez Bankası Başkanının görevinden ayrılacak olması ve siyasete girme planları, euronun dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı. Trump bir yandan da zayıf dolar istiyoruz demişti. ABD'nin ekonomik verileri ve faiz indirimlerine bir çağrışım yapıyor. Altın fiyatları da bu yüzden yükseliyor.

"ALTINLA BERABER GÜMÜŞ, PLATİN VE POLADYUMDA DA YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Altınla beraber gümüş, platin ve poladyumda da yükseliş olabilir. Ama nadir mineral fiyatları daha da yükselecekti. Fakat bunlara çok da yatırım aracı olarak bakmamak gerektiğini düşünüyorum.