Peker Holding yatırım hedefini yükseltti

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, İş Dünyası Sohbetleri kapsamında 2021 değerlendirmelerini ve 2022 beklentilerini paylaştı.

Salgının ortaya çıktığı andan itibaren tüm dünya ülkeleri için zorlu bir dönemden geçildiğini anlatan Peker, gayrimenkul, teknoloji, turizm ve sigorta sektörlerinde yurt içi ve yurt dışı yatırımları bulunan bir holding olarak kendilerinin ise 2020'yi karlı bir şekilde tamamladıklarını, 2021'de de yeni yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Peker, ana faaliyet gösterdikleri gayrimenkul sektöründe 4-5 yıllık bir geliştirme sürecinin olduğundan bahsederek, doğru arsada doğru projenin geliştirilmesi, inşaat ve satışı kapsayan bu süreç nedeniyle gayrimenkul yatırımlarının geri dönüşüne yıl bazlı değil, proje odaklı baktıklarını ifade etti.

Bu kapsamda geçen yılki satışlarının bekledikleri şekilde gerçekleştiğini aktaran Peker, şunları kaydetti:

"İnşaat yapım maliyetlerinde 2020'den bu yana küresel ölçekte ham madde fiyatları ile yurt içinde döviz kurundaki artış nedeniyle ciddi bir yükseliş var. Bununla birlikte gayrimenkul satış fiyatlarında da yine maliyetlerdeki artış kadar olmasa da bir yükseliş mevcut. Peker Holding olarak yurt dışı yatırımlarımızla beraber döviz pozisyonlarımızı yönetebiliyoruz. Bu nedenle mevcut durumda yer alan bu zorlu unsurdan zarar görmeden yatırımlarımıza devam ettik. İnşaat ve finansman maliyetinde son dönemde yaşanan artış nedeniyle stokların da azalmasıyla birlikte son birkaç yılda arz-talep dengesi, talep tarafında yığıldı. İlaveten, yabancıya satış rakamlarındaki büyüme de yine dengeyi talep yönüne çevirdi. Bu ve benzeri sebeplerle gayrimenkul satış fiyatlarında yaşanan bu artışın önümüzdeki birkaç yıl daha devam edeceğini düşünüyoruz."

"YURT DIŞI YATIRIMLARIMIZ SALGINDAN ETKİLENMEDEN DEVAM ETTİ"

Hasan Peker, holding olarak Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, İspanya ve Slovenya'da yatırımlarının bulunduğunu hatırlattı.

Yurt dışında dönem dönem salgın nedeniyle kapanmalar olduğuna işaret eden Peker, buna karşın bir yandan devam eden yatırımlar, bir yandan da yeni yatırımlar için çalışmalarının neredeyse hiç etkilenmeden devam ettiğini söyledi.

Peker, Almanya'da devam eden birkaç yatırımlarının olduğunu anımsatarak, "Bunların en büyüğü Düsseldorf'ta tamamlamak üzere olduğumuz Northgate projesi. 431 odalı bir otel ve 2 bin metrekarelik bir ofisten oluşan bu projemiz 2022'nin ilk çeyreğinde işletmeye açılacak. İngiltere'de Portslade projemizi de yine 2022'nin ilk çeyreğinde teslim edeceğiz. Finchley ve Great Missenden projelerimizde ise satışlarımız tamamlanmak üzere. Gayrimenkul alanında önümüzdeki yıl ve yıllar için hem Türkiye'de, hem de operasyonlarımızın devam ettiği diğer ülkelerde planladığımız yeni projelerimiz mevcut. Yine sigorta faaliyetlerimize de aynı titizlikle devam edeceğiz." diye konuştu.

"TURİZM SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, holding olarak faaliyet gösterdikleri turizm alanında, özel jet ve devam eden charter yat kiralama hizmeti verdiklerini belirterek, salgın nedeniyle bu hizmetlere olan talebin oldukça arttığını kaydetti.

İnsanların imkanları el verdiği ölçüde daha korunaklı bir şekilde seyahat etmek istediğini vurgulayan Peker, "Bu süreç yeni müşteriler kazanmamıza da vesile oldu. Salgın sonrasında hizmet alan tarafın alışkanlığının devam etmesiyle bu sektörde büyümeyi hedefliyoruz." dedi.

Peker, teknoloji alanında tarım sektörü için yeni çözümler ürettiklerini, bu alanın gelecek dönem için kritik nitelikte olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya genelinde insansız tarım geliştiğini takip ediyoruz. Birkaç yıl önce bu sektöre yatırım yapmaya karar verdik. Konvansiyonel tarıma nazaran yakıt maliyetini 40 kat düşüren elektrikli tarım robotunun prototip üretimini gerçekleştirdik. Yakıt avantajının yanı sıra özellikle Avrupa Birliği'nin çok hassas olduğu çevresel etmenlerden ötürü de üreteceğimiz bu tarım robotunun çok ciddi bir pazar payına erişeceğini öngörüyoruz. Öncelikli hedef satış pazarımız İtalya, Slovenya ve Fransa olacak. Bu doğrultuda, yatırımımızı Slovenya'ya yaptık. Seri üretimin gerçekleşeceği fabrikanın arazisini ve inşaat iznini 2021 yılı içerisinde aldık. 2022'nin ilk çeyreği sona ermeden fabrikanın inşaatına da başlamayı planlıyoruz. Orta vadede tüm Avrupa'ya üretim yapmayı planlıyoruz."

"TÜRKİYE, YATIRIM AÇISINDAN ÇOK CAZİP BİR DURUMA GELECEK"

Hasan Peker, Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini de paylaşarak, "Salgının üst düzey etkisi nedeniyle zor bir dönemden geçsek de sahip olduğumuz güçlü altyapının avantajıyla birçok ülkeye nazaran bu süreci daha az zarar görerek, iyi bir şekilde atlattığımızı düşünüyoruz. Hedeflenen düşük faiz politikasının öngörüldüğü şekilde oturmasıyla Türkiye, yatırım açısından çok cazip bir duruma gelecek. Bunun doğal yansıması da hem üreticiye, hem de tüketiciye olacaktır. Salgın sonrasında üretim altyapımızın da etkisiyle özellikle AB pazarı için global üretimdeki payımızı ciddi oranda artırma fırsatına sahip olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Konuşmasında, holding olarak yaptıkları sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Peker, sürdürülebilirliğin sağlanması için öncelikle risk yönetiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Peker, uzun yıllardır yatırım yaparak edindikleri tecrübeyle varlık/borç rasyosunun yönetilebilir olması ve yatırımların stratejik planlanmasının, şirketler ve hatta ülkeler için sürdürülebilirlik anlamında en önemli unsurların başında yer aldığını belirterek, "Sisteme dayalı kurumsal bir organizasyon olarak hem Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, hem de Peker Holding, bu temeller üzerine inşa edilmiş stratejilerini günün şartlarına göre hızlıca güncelleyebilme kabiliyeti ile başarılı operasyonlarına bugüne kadar nasıl devam ettiyse bundan sonra da aynı hızla devam edecektir” diye konuştu.



