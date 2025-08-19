Penta Teknoloji, 2025’in ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü: "Fark yarattık"

Penta Teknoloji’nin 2025 ilk altı ayında konsolide cirosu yüzde 30’luk artışla 14 milyar TL’ye, brüt kârı ise yüzde 30 artarak 994,4 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde 166,6 milyon TL vergi öncesi kâr elde eden şirketin FAVÖK’ü yüzde 19 artışla 499 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yüzde 3,6 oldu.

"SEKTÖRDE FARK YARATTIK"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin istikrarlı performansıyla sektördeki etkisini artırdığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de herkesin en iyi teknolojiye kolayca erişebilmesi vizyonuyla çıktığımız bu yolda 35 yıldır kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilikçi projelerimiz, geniş ürün ve hizmet ağımız, güçlü iş ortaklıklarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. 2025 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kaydettiğimiz güçlü büyüme, sağlam iş modelimizin ve stratejik odağımızın bir sonucudur. Bu başarının arkasında yalnızca finansal veriler değil, aynı zamanda her geçen gün gelişen dijital altyapımız, müşteri odaklı hizmet yaklaşımımız ve yüksek operasyonel kabiliyetimiz bulunuyor. Özellikle 2025’in ilk yarısında, pazarlama alanında farklı segmentlere hitap eden satış ve kanal stratejilerimizle sektörde fark yarattık. Bugün geldiğimiz noktada tüm süreçlerimizde uçtan uca dijitalleşmeyi, veriyle karar almayı ve yapay zekâyı işimizin doğal bir parçası haline getirmeyi önceliklendiriyoruz. Satıştan tedarik zincirine, müşteri deneyiminden finansal süreçlerimize kadar tüm iş akışlarımıza akıllı teknolojileri entegre ederek, operasyonel verimliliğimizi artırıyor, stratejik yetkinliklerimizi yeniden tanımlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü lojistik altyapımız, yetkin insan kaynağımız, yenilikçi bakış açımız ve geniş ürün portföyümüzle teknoloji dağıtımı alanında öncü rolümüzü pekiştirmeye ve sektörü ileri taşımaya devam edeceğiz.”