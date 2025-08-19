FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Penta Teknoloji, 2025’in ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü: "Fark yarattık"

Penta Teknoloji 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Penta Teknoloji’nin bu dönemdeki konsolide cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 14 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin net kârı ise 60,9 milyon TL’ye ulaştı.

Penta Teknoloji, 2025’in ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü: "Fark yarattık"
Recep Demircan

Penta Teknoloji’nin 2025 ilk altı ayında konsolide cirosu yüzde 30’luk artışla 14 milyar TL’ye, brüt kârı ise yüzde 30 artarak 994,4 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde 166,6 milyon TL vergi öncesi kâr elde eden şirketin FAVÖK’ü yüzde 19 artışla 499 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yüzde 3,6 oldu.

"SEKTÖRDE FARK YARATTIK"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin istikrarlı performansıyla sektördeki etkisini artırdığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de herkesin en iyi teknolojiye kolayca erişebilmesi vizyonuyla çıktığımız bu yolda 35 yıldır kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilikçi projelerimiz, geniş ürün ve hizmet ağımız, güçlü iş ortaklıklarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. 2025 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kaydettiğimiz güçlü büyüme, sağlam iş modelimizin ve stratejik odağımızın bir sonucudur. Bu başarının arkasında yalnızca finansal veriler değil, aynı zamanda her geçen gün gelişen dijital altyapımız, müşteri odaklı hizmet yaklaşımımız ve yüksek operasyonel kabiliyetimiz bulunuyor. Özellikle 2025’in ilk yarısında, pazarlama alanında farklı segmentlere hitap eden satış ve kanal stratejilerimizle sektörde fark yarattık. Bugün geldiğimiz noktada tüm süreçlerimizde uçtan uca dijitalleşmeyi, veriyle karar almayı ve yapay zekâyı işimizin doğal bir parçası haline getirmeyi önceliklendiriyoruz. Satıştan tedarik zincirine, müşteri deneyiminden finansal süreçlerimize kadar tüm iş akışlarımıza akıllı teknolojileri entegre ederek, operasyonel verimliliğimizi artırıyor, stratejik yetkinliklerimizi yeniden tanımlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü lojistik altyapımız, yetkin insan kaynağımız, yenilikçi bakış açımız ve geniş ürün portföyümüzle teknoloji dağıtımı alanında öncü rolümüzü pekiştirmeye ve sektörü ileri taşımaya devam edeceğiz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı ne kadar? (19 Ağustos 2025)Altının kilogram fiyatı ne kadar? (19 Ağustos 2025)
Turizmin parlayan yıldızı Bodrum, 2026'ya umutla bakıyor Turizmin parlayan yıldızı Bodrum, 2026'ya umutla bakıyor

Anahtar Kelimeler:
Penta Teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Kazanda taş kaynatıp balon patlattılar!

Kazanda taş kaynatıp balon patlattılar!

Ocak ayında milyonlarca memurun maaş tablosu ortaya çıktı...

Ocak ayında milyonlarca memurun maaş tablosu ortaya çıktı...

Satışlar rekor kırdı! Ekibi 4 katına çıkardılar yine de talebe yetişemiyorlar 'İlk kez karşılaşıyoruz'

Satışlar rekor kırdı! Ekibi 4 katına çıkardılar yine de talebe yetişemiyorlar 'İlk kez karşılaşıyoruz'

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.