FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Perakende ticarete düzenleme geliyor

Perakende ticarete düzenleme geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 17:12 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sektörde değişiklikler yapılmasının gündemde olduğunu belirterek, perakendeciliğin desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın arttırılmasının bu çalışma kapsamında yer aldığını bildirdi.

Perakende ticarete düzenleme geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın organlarından Sabah gazetesinin sektördeki 35. yılı dolayısıyla düzenlenlediği "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları" Programında "Perakende Paneli"nin açılış konuşmasını yaptı.

Perakende ticaret sektörünün, Türkiye'deki ticari faaliyetler bakımından oldukça önemli bir yer tuttuğunu, istihdama katkı sağladığını vurgulayan Pekcan, Türkiye'de bulunan 3,2 milyondan fazla işletmenin yaklaşık 733 bininin perakende sektöründe faaliyet gösterdiğini, sektör cirosunun yaklaşık 931 milyar lira olduğunu belirtti.

Pekcan, sektörde istihdam edilen çalışan sayısının 2 milyonun üzerinde olduğuna dikkati çekerek, özellikle günümüzde, sağlıklı bir gelecek vizyonu için organize perakendecilik, geleneksel perakendecilik, e-ticaret ve tüketici boyutlarının bir arada ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bu unsurların birbirlerini tamamlayan ve destekleyen nitelikte işlev göstermesinin perakende sektörünün sürdürülebilir gelişimi için elzem olduğuna işaret eden Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak tüm politikalarımızı bu anlayış ve hassasiyetle şekillendirme gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, organize perakendeciliğin, ekonomik faaliyetlerin ve istihdamın kayıt altında tutulması yönünde yadsınamaz bir değer sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Keza büyük ölçekli perakendecilik faaliyetleri markalaşma, küresel marka yaratma ve küresel tedarik zincirlerine entegrasyon noktasında da önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye elbette; hızla gelişen bir ülke olarak, markalaşmaya ve küresel değer zincirlerine büyük önem vermektedir. Perakende ve e-ticaret sektörlerimiz içerisinden küresel markaların çıkması, her zaman için arzu ettiğimiz ve destekleyeceğimiz bir durumdur."

Pekcan, Türkiye'de hem genel manada ticari altyapının iyileştirilmesi hem de perakendecilik sektörü özelinde sektörel altyapının etkinleştirilmesi için teknik ve mevzuat çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Perakende ticaret sektörüne yönelik ilk yasal düzenleme niteliği taşıyan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda, sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak sektörden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla belli değişiklikler yapılması gündemdedir. Ülkemiz için büyük önem taşıyan geleneksel perakendeciliğin desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın arttırılması, bu ürünlerde markalaşmasının sağlanması ve ürünlerin piyasada daha fazla pazar payına sahip olmasının desteklenmesi bu çalışmalarımız kapsamında yer almaktadır. Özellikle esnaf ve sanatkar işletmeleri ile mikro ticari işletmelere belli avantajlar sağlanması ve rekabet güçlerinin desteklenmesi için tedarik ve dağıtım kooperatiflerinin kuruluşlarının kolaylaştırılması, bu tür kooperatiflere işlerlik ve kurumsal kimlik kazandırılarak istikrarlı bir şekilde faaliyet gösterebilmelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir."

'E-TİCARETİN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Pekcan, dijitalleşme odaklı gelişen küresel ekonomisinde, e-ticaret faaliyetlerini çok iyi irdelemek gerektiğinin altını çizerek, e-ticaret sektörünü doğru değerlendirerek stratejileri doğru belirlemek gerektiğini söyledi.

Hızla gelişen ve derinleşen dijital ekonomi çerçevesinde, e-ticareti perakendecilik sektörünün gelişimi için stratejik bir araç olarak kullanma noktasında doğru politikalarla devam etmenin önemine işaret eden Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretin gelişimi ile ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Pekcan, Bakanlığın bu konudaki faaliyetleri ve destekleri hakkında da bilgiler verdi.

'BAKANLIĞIMIZIN TÜKETİCİ HAKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI ÇOK BOYUTLU'

Pekcan, modern bir perakendecilik sektörünün varlığı ve devamı için, tüketici ilişkileri ve tüketici hakları ile ilgili uygulamaların da en yaygın ve en etkin biçimde tatbik ediliyor olması gerektiğine dikkati çekerek, tüccar ve müşteri arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükler ne kadar düzenli bir biçimde uygulanırsa sektörün de o kadar sağlam bir zeminde faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Bakanlığın, tüketici uygulamaları ve tüketici hakları ile ilgili çalışmalarını çok boyutlu olarak sürdürdüğünü anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"12 Mart tarihinde yayımlanan ve önümüzdeki sene içinde yürürlüğe girecek olan, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, firmaların izlenebilirliği, ürün sorumluluğu tazminatı, ürünlerin tüketiciden geri çağrılabilmesi, ihracatta Türk malı imajının güçlendirilmesi ve e-ticaret hususlarında önemli yenilikler getirmektedir. Yine bu yıl içerisinde, ikincil düzenlemeler bağlamında, 'Satış Sonrası Hizmetler', 'Garanti Belgesi' ve 'Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu' yönetmeliklerinde yaptığımız değişikliklerle tüketicilerin koruma alanı genişletilmiştir."

'SAĞLIKTA OLDUĞU GİBİ EKONOMİDE DE MÜCADELEMİZ ETKİNLİKLE SÜRECEK'

Kovid-19 salgınının tüm dünyada gündelik hayatı olumsuz etkilediğini, özellikle KOBİ’ler ve esnaf-sanatkarlar için sıkıntılı bir süreci tetiklediğini belirten Pekcan, "Her zaman olduğu gibi, bu olağanüstü süreçte de Ticaret Bakanlığı olarak, tüm sektör kuruluşlarımızdan, tüm esnaf-sanatkar kuruluşlarımızdan gelen talepleri, hem kendi bakanlığımızda değerlendirdik hem de ilgili diğer bakanlıklarımız nezdinde takibini yaptık. İletilen sorunlar ve talepler, çözüm önerileri ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından hassasiyetle ele alındı." diye konuştu.

Bakan Pekcan, bu zorlu süreçte, işletmeler ve esnaf-sanatkarın yanında olmak için vergi, istihdam ve finansman noktalarında pek çok kolaylık tanındığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi olmak üzere, çeşitli destek mekanizmaları hayata geçirilmiştir. Sürecin gidişatına göre de yeni destekler hayata geçirilmeye devam edilmektedir. Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleri ile özellikle esnaf-sanatlarımıza yönelik kira ve doğrudan gelir desteği ile ilgili adımlar atılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde, sağlık alanında olduğu gibi, ekonomik alanda da mücadelemiz etkinlikle sürecektir. Devlet-millet dayanışması ile bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatıp güçlü biçimde yolumuza devam edeceğiz."

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Prim borcu olan emekli olabilir mi?Prim borcu olan emekli olabilir mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!1000 TL başvuruları devam ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar!
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Arzum'un halka arzı başladı!
Arzum'un halka arzı başladı!
Dev marka için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı
Dev marka için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Prim borcu olan emekli olabilir mi? SGK prim borcu olan nasıl emekli olur? Yaşı dolup primi eksik olanlara emeklilik talebi! Prim borcu için kredi 2020
Prim borcu olan emekli olabilir mi?
Bakan Elvan: Kovid-19 nedeniyle kasım itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya 74 milyon lira tazminat ödendi
'74 milyon lira tazminat ödendi'
Safran yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Safran çiçeği yetiştiriciliği için devlet teşviki var mı?
Döviz mevduatlarında yeni rekor
Döviz mevduatlarında yeni rekor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.