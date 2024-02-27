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Perşembe gününden itibaren başlıyor! Birbiri ardına açıklanacak: 2023 yılı büyüme rakamları, Şubat ayı enflasyon rakamları…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.02.2024 12:06
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Ekonomide gözler birbiri ardına açıklanacak istatistiklere odaklanırken perşembe günü 2023 yılı büyüme rakamları, cumartesi günü şubat ayı dış ticaret, 4 Mart Pazartesi günü de Şubat ayı enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşılacak.

Perşembe gününden itibaren başlıyor! Birbiri ardına açıklanacak: 2023 yılı büyüme rakamları, Şubat ayı enflasyon rakamları…

Ekonomi şubat ayının son günleri ile mart ayının ilk haftasını yoğun veri gündemiyle geçirecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuna duyuracak. Endeks, ocakta aylık bazda yüzde 3,1 artışla 99,4 değerini almıştı. TÜİK, perşembe günü de geçen yılın 4. çeyreği ve 2023 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmişti. Böylece ülke ekonomisi üst üste 13 çeyrek büyüme performansı sergilemişti.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon liraya yükselmişti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.

Perşembe günü ayrıca TÜİK tarafından ocak ayı hizmet üretici fiyat endeksi verileri kamuoyuna duyurulacak.

DIŞ TİCARET VE ENFLASYON İÇİN GERİ SAYIM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile 2 Mart Cumartesi günü Adıyaman'da şubat ayı ihracat verilerini açıklaması planlanıyor. Bolat, bir önceki aya ilişkin, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." değerlendirmelerinde bulunmuştu.

Büyüme ve dış ticaret verilerinin ardından yeni haftayla birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilecek. TÜİK, 4 Mart Pazartesi günü şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon büyüme rakamları
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