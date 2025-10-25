FİNANS

Pes dedirten gıda hilesi: Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini güncellemeye devam ediyor. Yeni listede yer alan peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler dikkat çekti. Yapılan incelemeler sonucunda bir markaya ait yoğurtta jelatin tespit edildi. 6 peynir ve 1 tereyağı markasının paketinde yazanların yanlış bilgi olduğu ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekiyor.

Bakanlık söz konusu listeyi 24 Ekim tarihi itibarıyla bir kez daha yeniledi.

PAKETTE YAZILANLAR "YALAN" ÇIKTI

Güncellenen listede süt ürünleri dikkat çekti. Peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerde hile yapan markalar tespit edildi.

Söz konusu ürünlerin paketlerinde yazılanlar "yalan" çıkarken Peynir, tereyağı ve yoğurtta "yağ oranlarının düşük olduğu" görüldü. Yoğurtta ayrıca bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi.

Peynirde Anadolu Cihangir, Sayraç, Ertat, Sühabey, Bey&En, Yeşil Toros markası, tereyağında Peynircioğlu Gurme Yayla markası ve yoğurtta Bir Çınar markası ifşa oldu.

