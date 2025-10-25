Pes dedirten gıda hilesi: Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekiyor.

Bakanlık söz konusu listeyi 24 Ekim tarihi itibarıyla bir kez daha yeniledi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

PAKETTE YAZILANLAR "YALAN" ÇIKTI

Güncellenen listede süt ürünleri dikkat çekti. Peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerde hile yapan markalar tespit edildi.

Söz konusu ürünlerin paketlerinde yazılanlar "yalan" çıkarken Peynir, tereyağı ve yoğurtta "yağ oranlarının düşük olduğu" görüldü. Yoğurtta ayrıca bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi.

Peynirde Anadolu Cihangir, Sayraç, Ertat, Sühabey, Bey&En, Yeşil Toros markası, tereyağında Peynircioğlu Gurme Yayla markası ve yoğurtta Bir Çınar markası ifşa oldu.

İŞTE GÜNCEL LİSTE...