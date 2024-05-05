FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Peş peşe zamlar isyan ettirmişti! Bakanlığın kararı işe yaradı: İki üründe indirimler başladı

Peş peşe zamlar isyan ettirmişti! Bakanlığın kararı işe yaradı: İki üründe indirimler başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.05.2024 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk ve kırmızı et fiyatlarındaki fahiş fiyatlar vatandaşları isyan ettirmişti. Ticaret Bakanlığı'nın tavuk etine ihracat yasağı, Et ve Süt Kurumu'nun ise kırmızı ete müdahalesi sonrası fiyatlar düşmeye başladı.

Peş peşe zamlar isyan ettirmişti! Bakanlığın kararı işe yaradı: İki üründe indirimler başladı

Son aylarda fiyatlarında artış görülen tavuk etiyle ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getirdi. Karar etiketlere yansıdı. Peş peşe zamlarla rekor kıran kırmızı et için de Et ve Süt Kurumu harekete geçti.

BAKANLIK İHRACAT YASAĞI GETİRDİ

Tavuk eti fiyatlarında yaşanan fahiş artışların ardından ihracata kısıtlama getirilmişti. Bu adım iç piyasada rahatlamaya yol açtı. Fiyatlar şimdiden düşmeye başladı.

ihracat

ATV Haber'e konuşan kasap Zafer Kadife, "Tavuklar ellerinde kalınca ihracat yapamıyorlar ya kasaplara hücum ettiler" dedi.

tavuk

TAVUK FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Uygulama sonuç verdi. Tavuk fiyatları düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta bütün tavuğun kasaba geliş fiyatı 93 TL'ydi, bu hafta ise 84 TL'ye kadar düştü. Kanatta ise 185 TL'den 145 TL'ye düşüş yaşandı.

Kasapların fiyatların daha da gerilemesini bekliyor. Kasap Kadife, "3 günde 45 kasa geldi. Kamyonlar doldu artık, verecek yerleri olmadığı için geliyorlar, tavuk fiyatı veriyorlar." diye konuştu.

kirmizi-et-aa-1550575

KIRMIZI ETE BİR HAFTADA İKİNCİ İNDİRİM

Et ve Süt Kurumu'nun adımının ardından kırmızı ette ivme aşağı yönlü. Kasaplar Odası'ndan yapılan açıklamada kırmızı et fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Et fiyatlarındaki geçenki keslim ve yarınki kesim olmak üzere indirimler başladı." dedi.

et

ET VE SÜT KURUMU DEVREYE GİRDİ

Son dönemde yükselişe geçen kırmızı et fiyatları için devreye Et ve Süt Kurumu girdi, ibre düşüşe geçmeye başladı. Et fiyatlarında 20 liralık düşüş bekleniyor, kasapların daha da indirim yapması bekleniyor.

Tüfekçi, "Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahalesi sonrası ve kurbandan dolayı vakıflara et tedariğinde bulunmasından dolayı düşüşler var. Eğer karkasta 35 lira gibi bir indirim yansırsa esnafında bunu 50 lira indirim olarak yansıtacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tüfekçi şu ifadeleri kullandı:

"Esnafta da yüzde 35 gibi bir iş kaybı var ve bu düşüş devam ettiği sürece mutlaka indirimler yansıyacak. Kurban Bayramı öncesi bugüne kadar yaşamadığımız bir şeyi yaşıyoruz. Bundan öncesi senelerimizde mutlak surette zam görürdük. Şu anda Et ve Süt Kurumu'nun müdahalesiyle fiyatlar indirim başladı"

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomotivde 21 ay sonra bir ilk! Fiyatlarda 'daralma' etkisiOtomotivde 21 ay sonra bir ilk! Fiyatlarda 'daralma' etkisi
IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi!IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi!
Rekorlar kıran Borsa İstanbul'a 4 yeni endeks geliyor! Rekorlar kıran Borsa İstanbul'a 4 yeni endeks geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Zam kırmızı et tavuk indirim karar
En Çok Okunan Haberler
İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi!

IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi!

4 aylık enflasyon netleşti! Emekliye zamda bu oran ilk defa ortaya çıktı! Tek tek hesaplandı

4 aylık enflasyon netleşti! Emekliye zamda bu oran ilk defa ortaya çıktı! Tek tek hesaplandı

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Baykar'dan çalışanlarına büyük jest! Gönderdikleri mektupla duyurdular

Baykar'dan çalışanlarına büyük jest! Gönderdikleri mektupla duyurdular

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.