Peş peşe zamlar isyan ettirmişti! Bakanlığın kararı işe yaradı: İki üründe indirimler başladı

Son aylarda fiyatlarında artış görülen tavuk etiyle ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getirdi. Karar etiketlere yansıdı. Peş peşe zamlarla rekor kıran kırmızı et için de Et ve Süt Kurumu harekete geçti.

BAKANLIK İHRACAT YASAĞI GETİRDİ

Tavuk eti fiyatlarında yaşanan fahiş artışların ardından ihracata kısıtlama getirilmişti. Bu adım iç piyasada rahatlamaya yol açtı. Fiyatlar şimdiden düşmeye başladı.

ATV Haber'e konuşan kasap Zafer Kadife, "Tavuklar ellerinde kalınca ihracat yapamıyorlar ya kasaplara hücum ettiler" dedi.

TAVUK FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Uygulama sonuç verdi. Tavuk fiyatları düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta bütün tavuğun kasaba geliş fiyatı 93 TL'ydi, bu hafta ise 84 TL'ye kadar düştü. Kanatta ise 185 TL'den 145 TL'ye düşüş yaşandı.

Kasapların fiyatların daha da gerilemesini bekliyor. Kasap Kadife, "3 günde 45 kasa geldi. Kamyonlar doldu artık, verecek yerleri olmadığı için geliyorlar, tavuk fiyatı veriyorlar." diye konuştu.

KIRMIZI ETE BİR HAFTADA İKİNCİ İNDİRİM

Et ve Süt Kurumu'nun adımının ardından kırmızı ette ivme aşağı yönlü. Kasaplar Odası'ndan yapılan açıklamada kırmızı et fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Et fiyatlarındaki geçenki keslim ve yarınki kesim olmak üzere indirimler başladı." dedi.

ET VE SÜT KURUMU DEVREYE GİRDİ

Son dönemde yükselişe geçen kırmızı et fiyatları için devreye Et ve Süt Kurumu girdi, ibre düşüşe geçmeye başladı. Et fiyatlarında 20 liralık düşüş bekleniyor, kasapların daha da indirim yapması bekleniyor.

Tüfekçi, "Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahalesi sonrası ve kurbandan dolayı vakıflara et tedariğinde bulunmasından dolayı düşüşler var. Eğer karkasta 35 lira gibi bir indirim yansırsa esnafında bunu 50 lira indirim olarak yansıtacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tüfekçi şu ifadeleri kullandı:

"Esnafta da yüzde 35 gibi bir iş kaybı var ve bu düşüş devam ettiği sürece mutlaka indirimler yansıyacak. Kurban Bayramı öncesi bugüne kadar yaşamadığımız bir şeyi yaşıyoruz. Bundan öncesi senelerimizde mutlak surette zam görürdük. Şu anda Et ve Süt Kurumu'nun müdahalesiyle fiyatlar indirim başladı"