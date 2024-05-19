Peş peşe zamlarla damacana suyun fiyatı ikiye katlandı! Bir bardak su cep yaktı!

Vatandaşın mutfak maliyetleri her geçen gün artarken damacana suyun fiyatı da zorlamaya başladı. Zamlardan sonra damacana ücretleri ortalama 95 TL'yi buldu. 19 litrelik damacanadan ortalama 95 bardak su elde edildiği hesaplandığında 1 bardak suyun fiyatı ise 1 TL’ye çıkmış oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, halk arasında yaygın olarak kullanılan bir başka markaya bakıldığında ise fiyatlar 99.90 TL’ye ulaşmış durumda. 2023 Mayıs’ta 74 TL olan bir markanın damacanası ise yüzde 29’luk zamla bir yılda 96 TL’ye ulaştı. Sektördeki fiyat aralığı ise genel olarak 85 TL ile 100 TL arasında değişiyor.







