Peşin ödeme yapanlara büyük indirim! Faizler silinecek, 18 taksitte ödenecek

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen adaylar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.

30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA AK Parti’nin meclise sunduğu torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.

Vadesi 30 Nisan tarihinden önce kesinleşen borçların yapılandırılmasına ilişkin sunulan torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra; matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri ve stok düzeltmeleri konuları gibi pek çok konuda yeni düzenlemeler bulunuyor.

Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebilecek. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında yapılacak.

YAPILANDIRMADA TAKSİT ATLAMA İMKANI

Borçlarını yapılandıranlar ilk 2 taksiti ödedikten sonra bir sene içerisinde 2 taksiti atlama imkanına sahip oluyor. Taksit zamanı geldiğinde ödeyemeyecek olan vatandaşlar için, taksitlerini iki defa erteme hakkı bulunuyor.

Ancak, zamanında ödenmeyen 2 taksit için, son taksiti takip eden ayda gecikme zammıyla birlikte bir ödeme yapılıyor. Bu şekilde ödeme yapılmadığında bu bir ihlal olarak sayılıyor ve ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup ediliyor.

Aynı zamanda daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler için de borçlarının yüzde 10’unu ödemiş olmak kaydıyla, tekrar yapılandırma hakkı sunuluyor.

PEŞİN ÖDEMEDE BÜYÜK İNDİRİM

Peşin ödemeyi tercih eden borçlular ise, hesaplanan ÜFE tutarının yüzde 90 oranındaki indiriminden yararlanabiliyor. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara, ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor. Teklifte dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılıyor.



