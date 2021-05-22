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Peşin ödeme yapanlara büyük indirim! Faizler silinecek, 18 taksitte ödenecek

22.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borçların yeniden yapılandırılması, vergi ve matrah artırımı ile sicil affını içeren torba yasa meclise sunuldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 15 maddelik torba yasada, 30 Nisan tarihinden önce kesinleşen borçların yapılandırılmasına karar verildi.

Peşin ödeme yapanlara büyük indirim! Faizler silinecek, 18 taksitte ödenecek

Vadesi 30 Nisan tarihinden önce kesinleşen borçların yapılandırılmasına ilişkin sunulan torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra; matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri ve stok düzeltmeleri konuları gibi pek çok konuda yeni düzenlemeler bulunuyor.

30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA
AK Parti’nin meclise sunduğu torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.

15 maddelik kanun teklifi, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını içeriyor.

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BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS
Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen adaylar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.
Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.

Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebilecek. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında yapılacak.

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YAPILANDIRMADA TAKSİT ATLAMA İMKANI
Borçlarını yapılandıranlar ilk 2 taksiti ödedikten sonra bir sene içerisinde 2 taksiti atlama imkanına sahip oluyor. Taksit zamanı geldiğinde ödeyemeyecek olan vatandaşlar için, taksitlerini iki defa erteme hakkı bulunuyor.

Ancak, zamanında ödenmeyen 2 taksit için, son taksiti takip eden ayda gecikme zammıyla birlikte bir ödeme yapılıyor. Bu şekilde ödeme yapılmadığında bu bir ihlal olarak sayılıyor ve ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup ediliyor.
Aynı zamanda daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler için de borçlarının yüzde 10’unu ödemiş olmak kaydıyla, tekrar yapılandırma hakkı sunuluyor.

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PEŞİN ÖDEMEDE BÜYÜK İNDİRİM
Peşin ödemeyi tercih eden borçlular ise, hesaplanan ÜFE tutarının yüzde 90 oranındaki indiriminden yararlanabiliyor. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara, ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor. Teklifte dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılıyor.


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