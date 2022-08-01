FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarında zam sonrası herkes merak ediyor! Benzin, motorin ve LPG...

Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarında zam sonrası herkes merak ediyor! Benzin, motorin ve LPG...

01.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile değişiyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin litre fiyatına indirim yapılmasının ardından LPG fiyatına ise zam gelmişti. Yeni haftanın ilk gününde petrol fiyatları gerilerken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 1 Ağustos Pazartesi güncel akaryakıt (LPG, motorin ve benzin) fiyat listesi...

Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarında zam sonrası herkes merak ediyor! Benzin, motorin ve LPG...

Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

Çin'de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bugün yayımlandı. Buna göre, petrol, kömür ve metal izabe sektörlerinde devam eden daralmanın da etkisiyle Çin'de PMI temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 49'a geriledi. Ayrıca, Japonya'da imalat sanayi PMI Temmuz’da 0,1 puanlık sınırlı düşüşle 52,1'e geriledi.
Öte yandan, piyasalar OPEC+ ülkelerinin bu hafta yapacağı toplantıya odaklandı. Grubun toplantıda alacağı kararın petrol arzını artırmaya yönelik olacağı beklentisi de fiyatları aşağı çekiyor.

142e7c39c280bb41f6dd9cb50ebfaf9e

ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta ise 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

HAZİRAN’DA AKARYAKIT SATIŞI AZALDI

Yurt içi piyasalarda Haziran ayında benzin ve motorin satışlarında düşüş yaşandı. Yılın ilk altı ayda ise satışlar arttı. Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 düşüşle 312 bin 888 m3 oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,46 düşüşle 2 milyon 549 bin 292 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 78,13 artışla 14 bin 610 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 51,39 artışla 109 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 5,28 düşüşle 260 bin 669 ton olduğu belirtildi.

benzin-1

İLK ALTI AYDA ARTIŞ

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 27,25 artışla 1 milyon 889 bin 893 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 4,32 artışla 14 milyon 190 bin 633 metreküp seviyesine ulaştı.
Fuel oil satışları yüzde 56,25 artışla 110 bin 758 ton, gazyağı satışları yüzde 13,53 düşüşle 869 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 7,26 artışla 1 milyon 406 bin 982 ton olarak gerçekleşti.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 AĞUSTOS PAZARTESİ)

kFzFEu-x

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 22,24 TL
Motorin fiyatı: 24,47 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,35 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 22,36 TL
Motorin fiyatı: 24,59 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,37 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 22,38 TL
Motorin fiyatı: 24,60TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,04 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu rakamlara inanamayacaksınız! 9 katı aştı... Üretici de tüketici de isyanda!Bu rakamlara inanamayacaksınız! 9 katı aştı... Üretici de tüketici de isyanda!
İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme

Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

İslam Memiş'ten gram altın tahmini!

İslam Memiş'ten gram altın tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.