Petrol fiyatları düşüşe geçti! Akaryakıt fiyatlarında zam sonrası herkes merak ediyor! Benzin, motorin ve LPG...

Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

Çin'de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bugün yayımlandı. Buna göre, petrol, kömür ve metal izabe sektörlerinde devam eden daralmanın da etkisiyle Çin'de PMI temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 49'a geriledi. Ayrıca, Japonya'da imalat sanayi PMI Temmuz’da 0,1 puanlık sınırlı düşüşle 52,1'e geriledi.

Öte yandan, piyasalar OPEC+ ülkelerinin bu hafta yapacağı toplantıya odaklandı. Grubun toplantıda alacağı kararın petrol arzını artırmaya yönelik olacağı beklentisi de fiyatları aşağı çekiyor.

ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta ise 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

HAZİRAN’DA AKARYAKIT SATIŞI AZALDI

Yurt içi piyasalarda Haziran ayında benzin ve motorin satışlarında düşüş yaşandı. Yılın ilk altı ayda ise satışlar arttı. Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 düşüşle 312 bin 888 m3 oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,46 düşüşle 2 milyon 549 bin 292 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 78,13 artışla 14 bin 610 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 51,39 artışla 109 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 5,28 düşüşle 260 bin 669 ton olduğu belirtildi.

İLK ALTI AYDA ARTIŞ

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 27,25 artışla 1 milyon 889 bin 893 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 4,32 artışla 14 milyon 190 bin 633 metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 56,25 artışla 110 bin 758 ton, gazyağı satışları yüzde 13,53 düşüşle 869 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 7,26 artışla 1 milyon 406 bin 982 ton olarak gerçekleşti.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 AĞUSTOS PAZARTESİ)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 22,24 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,35 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 22,36 TL

Motorin fiyatı: 24,59 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,37 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 22,38 TL

Motorin fiyatı: 24,60TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,04 TL



