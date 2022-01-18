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Petrol fiyatları rekor kırdı! 7 yılın en yükseği

18.01.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemenli Husilerin BAE'ye füze ve İHA saldırıları düzenlemelerinin petrol arzını olumsuz etkileyecek gelişmelere yol açabileceği endişeleri Brent petrolünün varil fiyatını 7 yılın zirvesine taşıdı.

Petrol fiyatları rekor kırdı! 7 yılın en yükseği

Orta Doğu'da yeni gerilimlerin ortaya çıkacağı endişeleri ile ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 87,55 dolar ile Ekim 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Şu sıralarda da düne göre 83 cent artışla 87,31 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 3 ayın en yüksek seviyesi olan 85,19 dolar seviyesinin görülmesinin ardından düne göre 1,14 dolar artışla 84,96 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

KIŞIN SERT GEÇMESİ YÜKSELİŞE DESTEK VERDİ

Analistler, kuzey yarımkürede kışın sert geçmesinin ısınma yakıtlarına talebi artırmasının da petrol fiyatlarında yükselişe destek verdiğini ifade ediyorlar.

Bunun yanı sıra bazı OPEC+ üyelerinin üretimi artırmaları için kendilerine tanınan kotaları kullanamadıkları, OPEC+ üretiminin hedeflenen günlük 400 bin varillik artışı sağlayamadığı haberlerinin de petrol fiyatlarına destek verdiğini belirten analistler, petrol arzının öngörüldüğü kadar artırılamamasını fiyatların 3 haneli rakamlara çıkacağı beklentilerini güçlendirebileceğini vurguladılar.

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