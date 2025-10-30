FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Petrol fiyatları yeni günde geriledi

Petrol fiyatları yeni günde gerileme gösterdi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,84 dolardan alıcı buluyor.

Petrol fiyatları yeni günde geriledi

Dün 64,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 63,84 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 59,89 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimlerine ara verebileceğine ilişkin endişeler, ABD'de üretimin arttığına işaret eden veriler ve OPEC+ grubunun üretimi yeniden artıracağı yönündeki beklentilerle geriledi.

Fed, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti, ancak hükümetin kapanmasının veri akışını sekteye uğratma riskine işaret ederek, bunun yılın son indirimi olabileceğinin sinyalini verdi.

Bankanın açıklamasında, ekonomik faaliyetin ılımlı hızda genişlediği, istihdam artışlarının yavaşladığı ve enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.

Powell, yüksek belirsizlik ortamında temkinli davranmak gerekebileceğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Fed'in aralıkta faiz indirimlerine ara verebileceği yönündeki beklentileri artırarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Uzmanlar, düşük faiz ortamının ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla petrol talebini desteklediğini, yüksek faiz politikasının ise talebi zayıflatarak fiyatları baskıladığını belirtiyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ülkede üretimin arttığına işaret ederek fiyatlardaki gerilemeyi destekledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalarak 416 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil düşeceği yönündeydi. Aynı dönemde benzin stokları da 5 milyon 900 bin varil azalarak 210 milyon 700 bin varil oldu.

Buna karşın, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 15 bin varil artarak 13 milyon 644 bin varile yükseldi. Üretimdeki artış arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü etki yarattı.

Bunun yanı sıra piyasalar, kısa vadede OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Kasım'daki toplantısına odaklandı.

Grubun, toplantıda aralık ayı için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı açıklaması bekleniyor.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ ENERJİ TALEBİNİ DESTEKLEDİ

Öte yandan, ABD-Çin görüşmelerinden gelen olumlu mesajlar, piyasa güvenini artırarak ve küresel enerji talebini destekleyerek petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden iktidara gelmesinin ardından ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'nin Busan kentinde görüştü.

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Trump ise Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını ifade etti. Ayrıca Trump, fentanil nedeniyle Çin'e getirdiği tarifeleri yüzde 10'a çekeceğini ve nisanda Çin'e gideceğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 65,95 dolar direnç, 58,90 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gündem olan Tesla ilanına 279 bin TL'lik cezaGündem olan Tesla ilanına 279 bin TL'lik ceza
Fiyat farkı yüzde 100'ü buldu! 15 şehir o listeye girdiFiyat farkı yüzde 100'ü buldu! 15 şehir o listeye girdi

Anahtar Kelimeler:
Çin Petrol abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.