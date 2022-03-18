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Petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerinde! Dev bankadan şaşırtan petrol tahmini

18.03.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün uluslararası piyasalarda 106 dolar altını test eden Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için sürdürülen müzakerelerin arz endişelerini hafifletmesi ile güne yükselişle başladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,84 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerinde! Dev bankadan şaşırtan petrol tahmini

Dün 107,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,06 artışla 108,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 105,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde anlaşma ihtimalinin yerini belirsizliğe bırakması, piyasalarda Rusya'ya yönelik yaptırımların artabileceği ve petrol arzında uzun süreli kesintilerin yaşanabileceği endişeleri etkili oldu.

Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "savaş suçlusu" ifadesini kullanması ve Putin'in açıklamalarının piyasalarda panik alımlarına neden olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirten uzmanlar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarının ise piyasalarda ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin umutları zayıflattığına işaret etti.

Peskov, basın mensuplarının, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkese ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusuna, "Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz." karşılığını vermişti.

ÇİN'DEKİ KOVİD-19 VAKA SAYISI, TALEP ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de günlük Kovid-19 vaka sayısının 2020'nin başında, salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için teşhis, tedavi ve karantina yönergelerinde değişikliğe giden ülke, hızlı tanı için antijen testlerinin kullanımının yanı sıra daha önce kullanımına onay verilen Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 ilacı ile Çinli biyo-teknoloji şirketi Brii Biosciences tarafından geliştirilen "moloklonal antikor terapisinin" tedavi amaçlı kullanımını onayladı.

Brent petrolde teknik olarak 110,43 ile 113,27 dolar aralığının direnç, 107,59 ile 104,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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MORGAN STANLEY ANALİSTLERİNDEN PETROL TAHMİNİ

Morgan Stanley analistleri küresel düzeyde daha sıkı arz-talep dengesine vurgu yaparak Brent petrol tahminlerini yükseltti.

Banka üçüncü çeyrek için Brent petrol tahminini 100 dolardan 120 dolara çıkardı. Dördüncü çeyrek tahmini ise 100 dolardan 110 dolara yükseltildi. Daha önce 2023 için 95 dolar tahmini açıklayan banka bu beklentisini de 100 dolara çıkardı.

Morgan Stanley ABD ve AB'nin Rus petrol ambargosunun Rusya'nın petrol üretiminde günlük bir milyon varillik düşüş yaratacağı analizini yaptı.

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI DA ÜRETİM TAHMİNİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebini 950 bin varil azaltarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil olarak tahmin etti.

Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 520 bin seviyesindeydi.

UEA Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini bildirdi.

Rapora göre büyük petrol şirketleri, nakliye firmaları ve bankalar Rusya ile iş yapmaktan kaçınıyor.

Söz konusu durumun, Rusya'nın petrol üretiminde nisan ayında günlük yaklaşık 3 milyon varil kesintiye yol açacağı öngörülüyor. Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması durumunda ise kesinti miktarının artacağı hesaplanıyor.

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