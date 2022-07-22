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Petrol fiyatlarında hareketlilik! Sert düşüşün ardından...

22.07.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan sert düşüşün ardından devamı gelmedi. Petrolde haftanın son işlem gününde yerini yüzde 1'e varan yükselişe bıraktı.

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Sert düşüşün ardından...

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. ABD ham petrolü yeni işlem gününde yüzde 1'e varan yükselişle 97 doların üzerine çıktı. Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 105 dolar sınırına yükseldi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı.

Petrol piyasasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşme de yakından izlendi.

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Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile dünya petrol piyasasındaki durumu görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik bağların genişletilmesine vurgu yapılarak ikili iş birliğinin güncel konularının ele alındığı görüşmede, dünya petrol piyasasındaki durum müzakere edildi.

OPEC+ çerçevesinde daha fazla koordinasyonun öneminin vurgulandığı görüşmede, bu formata katılan ülkelerin küresel enerji piyasasında gerekli denge ve istikrarı korumak için yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmelerinden duyulan memnuniyet vurgulandı.


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